O Onyria Quinta da Marinha Hotel convidou os colaboradores do Grupo Onyria a tirarem a farda e a tornarem-se hóspedes por um dia durante o mês de fevereiro. A iniciativa foi dirigida aos 247 colaboradores do grupo que gere negócios nas áreas da hotelaria, restauração, saúde e imobiliário.

O Onyria Quinta da Marinha Hotel promoveu esta iniciativa especial a poucas semanas de se assinalarem dois anos do início da pandemia em Portugal. Um marco que coincide, também, com os dois anos da remodelação total do hotel. Recorde-se que foi em março de 2020 que, por consequência das restrições, o Onyria foi obrigado a adiar a cerimónia de abertura, depois de uma remodelação que implicou um investimento de 3,5 milhões de euros.

créditos: Onyria Quinta da Marinha Hotel

A iniciativa especial aconteceu na semana passada e permitiu aos colaboradores e respetiva família direta desfrutarem em pleno do hotel, como hóspedes. Um momento de pausa, para restabelecer energias, antes do tão esperado regresso à normalidade já na primavera/verão que se avizinha.

“Ao contrário do que pensava consegui desligar e aproveitar. A estadia permitiu-me viver o hotel – que é o meu local de trabalho – de outra forma”, explica Lara Almeida, rececionista do Onyria Quinta da Marinha Hotel.

Veja aqui o vídeo desta experiência.

Além de poderem desfrutar de todas as áreas do hotel, como os jardins e piscinas (exterior e interior), spa ou campo de golfe, os colaboradores tiveram, ainda, um conjunto de atividades preparadas para a ocasião como passeios guiados, aulas de ioga e de ginástica. Todas as noites, tiveram ainda a oportunidade de desfrutar de um jantar e de animação com DJ.

“Os últimos dois anos foram extremamente difíceis para o setor hoteleiro, e por isso quisemos recompensar os nossos colaboradores pela sua resiliência, paciência, e empenho, que foi fundamental para que pudéssemos continuar a operar com a excelência que nos é reconhecida”, afirma João Pinto Coelho, diretor do Onyria Quinta da Marinha Hotel.

créditos: Onyria Quinta da Marinha Hotel

Localizado no Parque Natural Sintra-Cascais, o Onyria Quinta da Marinha Hotel convida a desfrutar da natureza e da tranquilidade com passeios de bicicleta, caminhadas e partidas de golfe no campo de 18 buracos, desenhado por Sir Robert Trent Jones.