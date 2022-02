Para que os seus hóspedes aproveitem a estadia consigam espairecer corpo e mente da rotina das suas vidas, o hotel tem pensadas várias atividades até ao mês de abril.

FEVEREIRO

Já no próximo fim de semana, no domingo dia 20 às 11h00, há um Workshop de Pizzas e Bruschettas. No sábado, dia 26 há Música Ao Vivo no Bar Claustro do Convento e na véspera de Carnaval é tempo de começar a animação com a Happy Hour Caipirinha “A Dobrar É Melhor!”.

créditos: CONVENTO DO ESPINHEIRO

MARÇO

Para 1 de março, dia de Carnaval, o hotel preparou um Workshop de Azevias malandras. Este doce típico do Natal, em Évora é feito tradicionalmente pelo Carnaval e usado para pregar partidas. Numas azevias o seu recheio é temperado com pimenta ou piri-piri, noutras é substituído por algodão… é Carnaval, ninguém leva a mal!

Na terça-feira dia 8, celebra-se o Dia Internacional da Mulher com um jantar especial no Restaurante Divinus e no dia 19 o Dia do Pai também não é esquecido, com um desconto de 15% no restaurante de fine dining.

Dia 26, sábado, assinala-se a Earth Hour às 20.30, momento em que o hotel ficará uma hora às escuras, juntando-se assim a milhões de pessoas à volta do mundo para enviar uma poderosa mensagem acerca de um futuro mais brilhante para o planeta.

ABRIL

A Páscoa é um momento alto, com uma programação de vários dias, desde a sexta-feira Santa até ao domingo de Páscoa. Da Visita histórica ao Convento ao jantar com um Menu especial da Quaresma, e da Missa Pascal à Caça ao Ovo da Páscoa, há muito por onde escolher.

Os hóspedes podem fazer tudo, ou selecionar os seus momentos preferidos, intercalados com descanso, passeios e outras benesses de estar num hotel de 5 estrelas no meio do no campo alentejano.

Além das descritas acima, há atividades que fazem parte da agenda todos os meses, como as Tertúlias de vinho, a Música ao vivo ou o Tour a Évora.