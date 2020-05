Passados dois meses de confinamento, a Avenida da Liberdade, em Lisboa, prepara-se para voltar a receber os primeiros consumidores, garantindo que todas as normas de segurança serão cumpridas dentro e fora dos espaços comerciais.

Este é um momento histórico para os lojistas, hotéis e escritórios desta zona que, pela primeira vez, se unem para fazer face a uma nova realidade.

A Avenida da Liberdade, que se assume como um espaço comercial ao ar livre, reúne marcas de luxo e premium, bem como os melhores hotéis, restaurantes e escritórios de Lisboa. É por isso que este deve ser o local de eleição para retomar a normalidade e desfrutar de uma experiência, em segurança, fora de casa.

Para retomar a atividade foram implementadas todas as boas práticas para o Comércio e Serviço, conforme o protocolo assinado entre a CCP e a DGS, bem como adotadas as melhores medidas internacionais de higiene e segurança para os clientes e colaboradores.

O uso de máscara é obrigatório em todos os espaços, bem como a higienização frequente e o limite de número de clientes por loja, assegurando as distâncias exigidas. E não menos importante, provadores e peças de roupa, bem como, acessórios e calçado serão higienizados após cada utilização.

Para comodidade dos clientes, os espaços comerciais vão promover um horário idêntico entre si, com abertura a partir das 11h00 e fecho até às 20h00, seis dias por semana, disponibilizando um serviço de click & colect que permite realizar compras online, via telefone ou email diretamente com as lojas e fazer a recolha e levantamento sem ter de sair do carro.

“Num momento particularmente difícil, a reabertura gradual dos espaços comerciais e empresas da Avenida da Liberdade espera contribuir para a recuperação económica do país e para a manutenção dos postos de trabalho”, refere Pedro Mendes Leal, porta voz do Comité da Avenida e presidente da APP”. Para isso, os lojistas apelam ao apoio do consumidor nacional, o principal motor da economia nesta fase.

Com o regresso dos restaurantes, hotéis e escritórios, o Comité da Avenida compromete-se a promover iniciativas organizadas, ao ar livre e em segurança, recuperando o dinamismo da Avenida da Liberdade.