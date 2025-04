O evento, que terá início às 21h00, promete uma noite repleta de atividades dedicadas ao universo distópico de Panem, incluindo jogos interativos, quiz temático, concurso de cosplay e uma leitura dramatizada. O evento vai contar com quatro cosplays específicos dos Jogos da Fome, presença frequente no Comic Con.

A contagem decrescente culminará à meia-noite, momento em que o livro será colocado à venda em primeira mão. A obra estará disponível em todas as livrarias a partir de 16 de abril.

Amanhecer na Ceifa mergulha na história ainda por contar dos Quinquagésimos Jogos da Fome, também conhecidos como o Segundo Quarteirão, onde os distritos são forçados a enviar o dobro de tributos. O enredo foca-se na juventude de Haymitch Abernathy, mentor de Katniss Everdeen na trilogia original, mostrando-o um jovem com pouco a perder, mas com muito por que lutar. Uma das frases marcantes da narrativa dá o tom da sua resistência: “Eles não usarão as minhas lágrimas para o seu entretenimento”.

amanhecer créditos: Presença

A série literária Os Jogos da Fome é uma distopia em três volumes, iniciada em 2008, sobre uma competição de sobrevivência e morte, à qual se submetem jovens que representam regiões de Panem, um território norte-americano ficcional num tempo futuro incerto, pós-guerra e pós-desastres ambientais.

Suzanne Collins, rautora e argumentista, é responsável por uma das séries mais bem-sucedidas da literatura jovem-adulta. Com mais de 100 milhões de exemplares vendidos em 53 línguas, os seus livros deram origem a cinco filmes, protagonizados por Jennifer Lawrence no papel de Katniss Everdeen.