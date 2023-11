“Aladino no Gelo” é um musical cheio de cor, música e magia inspirado no clássico de "As Mil e Uma Noites", o Aladino.

A história já todos a conhecemos; Aladino é um jovem, pobre, que sonha com riquezas infinitas, mas neste musical, com um argumento adaptado e inovador, a grande riqueza é a liberdade. É pela liberdade que Aladino vai lutar e todos os elementos do espetáculo giram à volta disso.

O espetador também é convidado a dar liberdade ao seu espírito e a deixar-se levar pelo universo único desta narrativa que alia artes circenses, magia e música.

De 18 de novembro a 7 de janeiro todos os caminhos vão dar a Agrabah, na sala AM Arena - MAR Shopping Matosinhos, com várias sessões diárias.

O musical conta com um vasto elenco de mais vinte atores, entre eles, André Leitão, Cláudia Pascoal e João Paulo Sousa que desempenham os papéis de Aladino, Jasmine e Jafar, respetivamente. O elenco não é fixo por isso saiba mais sobre as sessões aqui.

Este espetáculo é classificado para crianças maiores de 6 anos, contudo menores de 6 também podem assistir, se acompanhadas por um adulto.

Liberte o génio que há em si e conceda já este desejo de assistir ao maior espetáculo do ano.