O Candlelight, concerto intimista à luz das velas que já conquistou milhares de portugueses, anuncia uma nova edição no Porto dedicada à musica pop. No próximo dia 18 de agosto, pelas 19h30 e 21h15, o Ateneu Comercial do Porto será palco de dois concertos à luz das velas que incluirão a interpretação de algumas das mais icónicas músicas pop dos últimos tempos.

‘Bad Guy’ de Billie Eilish, ‘I’m Yours’ de Jason Mraz e ‘Yellow’ de Coldplay são alguma das músicas que fazem parte do programa que será interpretado por um Quarteto de Cordas, no imponente espaço do Ateneu Comercial do Porto. Cada concerto tem a duração de uma hora, com a abertura das portas a decorrer 30 minutos antes do início do espetáculo.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site ou app da Fever a partir de 15,00€ por pessoa, valor que varia consoante o tipo de bilhete selecionado.

A atmosfera mágica do espaço aliada à delicadeza da interpretação do Quarteto de Cordas torna estes espetáculos na sugestão ideal para as noites deste verão. Esta é uma experiência totalmente segura que segue todas as normas de distanciamento social.

Os Candlelight são concertos instrumentais de música clássica, apresentando peças icónicas a um preço acessível, ao mesmo tempo que abrem à comunidade espaços únicos do património cultural de cada cidade, uma vez que não são realizados em salas de espetáculos comuns.

Candlelight: O melhor da música pop à luz das velas Local: Ateneu Comercial do Porto

Data: 18 de agosto

Horário: 19h30 e 21h15

Preço: 1 bilhete – a partir de 15,00€

Idade: A partir dos 8 anos (menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto)

Artistas: Quarteto de Cordas - Quarteto Intempus

Este conceito original da Fever conseguiu levar a música clássica a um público totalmente novo, com 70% dos participantes com menos de 40 anos em mais de 40 cidades em todo o mundo.