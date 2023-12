Nos anos 90 foi considerada uma das melhores discotecas do mundo e tornou-se num dos locais de referência da noite lisboeta, onde a música eletrónica é rainha.

O nome Kremlin tornou-se sinónimo de diversão na noite da capital e, em 2016, muda para as mãos de Fernando Rodrigues e Filipe Martins que lhe trazem uma nova vida. Agora, no final de 2023, investem numa nova decoração e sistemas de luz e som para oferecer experiências únicas em Lisboa, que vão tornar ainda mais memorável a noite na discoteca.

Descrição gerada automaticamenteQuem entra no “novo” Kremlin repara de imediato nas paredes com os grafitis e quadros retroiluminados do consagrado artista urbano RAF, pensadas para jogar com a identidade da discoteca, criando um ambiente que tem tanto de urbano como de disruptivo na noite lisboeta.

“As obras de arte foram criadas a pensar neste espaço e na sua nova visão. Como artista tentei, de certa forma, adicionar e colocar-me do lado do ambiente, da dança da luz com o som. Criei quadros em que a cor e um fundo colorido de superfície ondulada criam uma ilusão de movimento. Como se também se unissem a esta nova experiência. O facto de se poder controlar a integridade e cor da luz dá a estas obras inúmeras leituras e transformações", comenta RAF.

A maior novidade é o sistema de luzes e som, com o novo Neon LED Roof, que traz uma nova linguagem e experiência à discoteca. Num arrojado investimento, esta instalação vai colocar Lisboa no roteiro dos maiores fãs de música eletrónica. São 158 metros de luzes que vão “dançar” ao som da música e criar um ambiente e uma dinâmica mais envolvente e imersiva, onde a cabine do DJ ganha um destaque de peça central do espaço.

“Em qualquer discoteca de música eletrónica, a luz desempenha um papel fulcral na experiência. Com o investimento neste novo sistema e nas obras do RAF, transformámos por completo o ambiente do Kremlin. Queremos dar um novo passo para nos destacarmos no panorama noturno de Portugal e criar uma experiência única e mais sofisticada, não só para os fãs de música eletrónica, mas para todos aqueles que gostam de se divertir na noite", diz Filipe Martins, um dos responsáveis pelo espaço.

O Kremlin prepara-se para apresentar esta nova experiência já a partir de 16 de dezembro de 2023 e estará aberto todas as quintas, sextas, sábados e vésperas de feriados, das 00h00 às 06h00.