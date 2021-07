Acaba de ser lançado o filme promocional de Lagos para este verão. Com o mote #WhereAreYouJoao, o vídeo começa por explorar alguns dos locais internacionais mais marcantes que o viajante tem percorrido ao longo dos últimos anos, para, a partir daí, apresentar Lagos como destino de eleição, assente na diversidade de paisagens, na gastronomia, na natureza, no património e na qualidade das praias.

A campanha de marca arranca, agora, com foco nas redes sociais, sendo direcionada ao mercado nacional e aos principais mercados europeus.

Com esta ação pretende reforçar-se o destino como um local para se desfrutar com tempo, qualidade e sem ajuntamentos. Isso mesmo é reforçado nas várias imagens deste projeto.

Já sobre a escolha de João Cajuda, a mesma representa a forma como Lagos pretende ser percecionada: uma cidade tranquila, com grande diversidade de opções e extremamente fotogénica, como os destinos por onde o João costuma viajar.

Em ano, ainda marcado pela pandemia, Lagos não esquece a importância do comportamento cívico de todos. Nesse sentido, toda a campanha está caucionada com um selo de sensibilização, onde se reforça a mensagem “Somos todos parte da solução”, mensagem que será reforçada localmente com recurso a suportes de publicidade exterior.