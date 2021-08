Já sabe o que vai fazer este fim de semana? Temos sugestões!

Viajar no comboio histórico do Douro

Viajar no Comboio Histórico do Douro é fazer uma viagem no tempo. Num percurso à beira do Rio Douro, a locomotiva a vapor e as cinco carruagens históricas, percorrem a distância que vai da Régua ao Tua, numa viagem única ao passado, marcada pela beleza da paisagem classificada pela UNESCO como Património Mundial.

Cinema para os mais novos no IndieJúnior Lisboa

O IndieJúnior está de volta a Lisboa! De 21 de agosto a 6 de setembro, dentro da sala e também ao ar livre, o IndieJúnior vai levar cinema à Culturgest, Cinema Ideal, Cinema São Jorge e este ano ao jardim da Biblioteca Palácio Galveias. Além do habitual programa de curtas-metragens, haverá muitas oficinas e um Dia da Família. A programação arranca este sábado, com o filme “Sonhar Acordado”, para maiores de três anos, às 11.15h, no Cinema São Jorge.

Festival Internacional de Magia Infantil vai espalhar alegria em agosto

Com uma programação desenvolvida a pensar nas famílias e principalmente nas crianças, “Nada na Manga – Festival Internacional de Magia Infantil” reúne alguns dos melhores mágicos, portugueses e internacionais, na área da magia infantil, que vão percorrer durante o mês de agosto as cidades de Lisboa, Porto e Faro. Haverá também atuações na esfera virtual. Consulte a programação para este fim de semana, na capital!

Há teatro no Museu Nacional de Machado de Castro

O Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC) acolhe, este sábado à noite, um espetáculo de teatro infantil, numa produção da Estação das Letras e interpretação do ator Tiago Duarte. "No fundo do mar" é um espetáculo tridimensional, em que o público emerge num oceano mágico e sensorial habitado por inúmeros animais marinhos, cada um deles transmitindo sensações e emoções diferentes.

Albufeira acolhe ciclo de cinema ao ar livre

Em parceria com o Cineclube de Faro, o Município de Albufeira organiza um programa de cinema ao ar livre para as noites de verão. Este domingo, o Largo da Igreja de Ferreiras acolhe o filme “A Rapariga no Comboio”, da autoria de Tate Taylor, a partir do célebre romance de Paula Hawkins.

