As férias no campo trazem consigo um melhor ar para respirar, espaços para explorar e brincar e muito para entender sobre os ciclos da Natureza. Aproveite para explorar estas seis aldeias em Portugal, onde pode habitar em casas de xisto, ver um vulcão já extinto, moinhos, igrejas medievais e muito mais.

Castro Laboreiro, Gerês

Castro Laboreiro pertence ao concelho de Melgaço e situa-se no Parque Nacional da Peneda-Gerês. Esta aldeia possui um património histórico e arquitetónico de grande riqueza, destacando-se um tipo próprio de construções castrejas existentes em Castro Laboreiro: o Castelo de Castro Laboreiro, classificado como monumento nacional; a Igreja Matriz de Castro Laboreiro; o Pelourinho de Castro Laboreiro, datado do século XVI; igrejas medievais; os fornos comunitários; os espigueiros; e os moinhos.

créditos: Jorge Marcoa

Quintandona, Penafiel

A pouco menos de uma hora do Porto, recheada de história, a aldeia de xisto Quintandona, apesar de próxima dos centros urbanos, continua a preservar toda a tradição. Quintandona configura uma aldeia típica preservada, de beleza e arquitetura singulares. As construções utilizam três materiais diferentes: granito, xisto e lousa, que lhe conferem uma personalidade própria.

Drave, São Pedro do Sul

Englobada nos percursos do Arouca Geopark, desabitada desde 2009, Drave é apelidada de “Aldeia Mágica”. Protegida pelas montanhas, aqui não há eletricidade, água canalizada, gás, correio, telefone ou telemóvel. Perdida numa cova entre a serra da Freita e a serra de São Macário, nesta aldeia típica, em que as casas são feitas de pedra Lousinha e xisto, a única forma de lá chegar é a pé. Aqui o encanto reside nas casas de xisto a contrastar com o caiado da capela, o murmúrio das águas da ribeira que por ali passa, o canto dos pássaros e o voo livre dos insetos.

Aldeia da Mata Pequena, Mafra

Viaje no tempo e descubra uma aldeia genuinamente saloia! A Aldeia da Mata Pequena está situada numa região de grande interesse paisagístico, histórico, cultural e lúdico. Trata-se de um lugar enquadrado na denominada Zona de Proteção Especial do Penedo do Lexim onde se ergue um vulcão já extinto que acolhe uma importante estação arqueológica.

Piódão, Centro Portugal

Perto da aldeia do Piódão, em plena Serra do Açor, está a pequena aldeia de Foz d'Égua, uma aldeia de xisto esquecida pelo tempo e pelas gentes - caraterizada pelo seu ambiente rural, com as típicas casas e pontes de xisto e lousa em pano de fundo.

Côja, Centro de Portugal

Localizada à entrada da Serra do Açor, Côja é uma das belas Aldeias de Xisto da cidade universitária – Coimbra, no Município de Arganil. Escondida no meio da Natureza, rica em fauna e flora diversificada, ladeada pelo rio Alva, com surpreendentes acidentes geológicos, como a Fraga da Pena, esta é uma das vilas de Portugal que merece decerto uma visita com toda a família.