BEAST IFF: workshop de animação para crianças

Porto | oficina de cinema | até 15 jun. | 5-12

A partir do 1.º de junho, o BEAST IFF oferece gratuitamente, online, o workshop de animação para crianças de 5 a 12 anos "Bears for BEAST". O projeto, que se estende até ao dia 15 de junho, é uma parceria com o estúdio de animação checo Aeroškola. O conteúdo do Workshop é em português. Os filmes produzidos pelas crianças serão exibidos na OKNA Espaço Cultural, na cidade do Porto.

Descobrir Animais em São Roque

Lisboa | visita-jogo | 5 jun.: 10h | 6-14

Equipados com um caderno de campo, lápis e uma planta da Igreja e do Museu de São Roque, a ideia é procurar os animais escondidos nas obras de arte, identificá-los e classificá-los, para perceber melhor onde e como vivem, as suas histórias e significados nas obras de arte. Uma visita-jogo ao Museu e à Igreja de São Roque em que as famílias vão tentar descobrir se, afinal, há animais num museu de arte.

Astrónomos de Palmo e Meio

Monsaraz | oficina de astronomia |sáb.: 16.30h | 6-14

Todos os sábados à tarde, das 16.30h às 17.30h, o Observatório do Lago Alqueva realiza atividades para crianças, em que os pequenos cientistas aprendem mais sobre Ciência e Astronomia, de forma divertida, num ambiente descontraído.

No cinema: Spirit Invencível

Todo o País | em exibição

Quando um cavaleiro sem coração e a sua equipa planeiam capturar Spirit e a sua manada para os leiloar e condená-los a uma vida de cativeiro e trabalhos forçados, Lucky reúne as suas novas amigas, que, juntas, embarcam corajosamente na aventura de uma vida para salvar o cavalo. Foi ele que lhe deu o espírito de liberdade e de determinação e ajudou Lucky a descobrir a sua ligação ao legado da mãe e à sua herança mexicana que ela nunca imaginou.

Este é o próximo capítulo da saga do cavalo selvagem e Lucky Prescott, uma rapariga que nunca conheceu a sua mãe, uma destemida montadora de cavalos de Miradero.

créditos: © 2021 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

Zoomarine: um oceano de diversão!

Albufeira | parque temático | 10h-18h | M/0

Com a missão de promover o conhecimento, a preservação e a educação ambiental de uma forma divertida e apaixonada, o Zoomarine proporciona a todos os seus visitantes os tão desejados dias de alegria, repletos de sorrisos e emoções únicas. Visite e viva experiências e momentos únicos no Zoomarine, sempre com a maior segurança. Explore um mundo de magia e diversão cheio de momentos inesquecíveis. Aproveite o sábado para o fazer e celebre, assim, o Dia Mundial do Ambiente!

