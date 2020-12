Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

O presépio mais antigo da Invicta

Porto | exposição temporária | até 6 jan., 2ª a dom.: 11h-12.30h, 15.30h-17h

Na igreja de S. José das Taipas, que se encontra intimamente ligada aos acontecimentos ocorridos durante as Invasões Napoleónicas, pode visitar o presépio mais antigo do Porto, do séc. XVIII, atribuído à Escola de Machado de Castro.

Mergulho imersivo: Impressive Monet & Brilliant Klimt

Lisboa | espetáculo | 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, sáb., dom.: 16.30h, 17.30h, 18.30h, 19.30h, 20.30h, 21.30h; 5ª, 6ª e Sáb.: 9.30h, 10.30h, 22.30h

A pintura ganha vida com Monet e Klimt em exposição. Uma experiência imersiva que convida todos a mergulhar no universo de um dos impulsionadores do impressionismo e que mostra o que está para além da moldura. Para ver no Reservatório da Mãe d’ Água das Amoreiras.

Um passeio na Natureza

Salvaterra de Magos | passeio de barco | 2ª a Dom.: 10.30h-13h, 14.30h-17h

O contacto com a Natureza é cada vez mais algo que se deve incentivar, sobretudo pela importância que tem no desenvolvimento saudável das crianças. Agende um passeio de barco. Com a ajuda da Rio-a-Dentro, vai poder navegar pelo maior dos nossos rios e ir descobrindo canais secundários, ilhas, praias, aldeias e vilas ribeirinhas é algo muito interessante para o crescimento das nossas crianças.

De visita ao Castelo

Sesimbra | visita | 2ª a dom.: 7h-19h

O Castelo de Sesimbra é o último dos Castelos sobre o mar, que chegaram, bem preservados, até aos nossos dias. As suas origens remontam ao século IX, período da ocupação muçulmana do território. A sua reconquista definitiva dá-se por iniciativa de D. Sancho I, em 1199, monarca que atribui o primeiro foral à Vila de Sesimbra, então sediada no interior do monumento. Vale a pena a visita!

Monsaraz a 360 graus

Alentejo | visita virtual

Monsaraz 360 é um site interativo que permite conhecer a história e o património arquitetónico da vila medieval de Monsaraz. Este é um dos primeiros sites nacionais com uma visita interativa completa a uma localidade através da tecnologia 360 graus, com versões de visitas para desktop, tablet e smartphones.

