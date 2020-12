Primeira Vez: duas criações, dois coreógrafos

29, 30 dez.: 21h | bailado | m/6

Marco da Silva Ferreira e Filipe Portugal coreografam pela “Primeira Vez” para a Companhia Nacional de Bailado num programa onde o coletivo é impulso para explorar a resiliência e a memória dos corpos que dançam. A não perder no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, nos dias 29 e 30 de dezembro.

Luis de Matos #Conectados

Até 3 jan. | presencial e online | M/6

A magia vai acontecer no palco, na plateia e em casa, num espetáculo 100% original, para toda a família, dentro e fora do teatro. Luis de Matos #Conectados vem para deslumbrar no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no Convento de São Francisco, em Coimbra, e no Coliseu Porto Ageas.

A Casinha de Chocolate – O Musical

Até 6 jan. | online | M/3

Este Natal, a GrowUp Eventos apresenta o espetáculo A Casinha de Chocolate - O Musical através da plataforma streaming da Ticketline. Ao comprar um bilhete de 8€ para toda a família, pode ver sempre que quiser.

Este Ano Há Magia no Gelo Virtual

Até 10 jan. | online | M/3

Magia no Gelo é o novo portal da produtora AM Live, que disponibiliza até 10 de janeiro, dois espetáculos imperdíveis: "O Feiticeiro de Oz no Gelo" e "O Peter Pan no Gelo".

Coliseu Porto Ageas Apresenta Circo de Natal

Até 3 jan. | Porto | M/0

Até ao dia 3 de janeiro, o espetáculo favorito de miúdos e graúdos regressa ao Coliseu Porto Ageas, com os melhores artistas e uma orquestra ao vivo, para mostrar o que as artes circenses têm de mais fantástico.