Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

Festa mundial da animação

Porto | Festival de Cinema | 26, 27 e 29 nov. | M/6

Em homenagem ao Dia Mundial da Animação criado pela Associação Internacional do Cinema de Animação (ASIFA), a Casa das Artes, no Porto, acolhe a Festa Mundial da Animação, um evento único em todo o mundo. Este domingo de manhã, pelas 11h, há sessão para famílias com a “Raposa Manhosa e outras histórias”- Patrick Imbert, Benjamin Renner.

Mergulho imersivo: Impressive Monet & Brilliant Klimt

Lisboa | espetáculo | 3ª a dom.

Impressive Monet & Brilliant Klimt trata-se de uma mostra multimédia cujo móbil de interesse convoca para o palco da visão do espectador as figuras de dois génios da pintura mundial: o impressionista francês Claude Monet e o simbolista austríaco Gustav Klimt. Já inaugurou no Reservatório da Mãe d’ Água das Amoreiras.

O Cavaleiro da Dinamarca em palco

Amadora | espetáculo | 27 nov.: 20.30h, 28, 29 nov.: 11h

Uma peça de teatro baseada na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen, com encenação de Sofia de Portugal, que conta a história de um cavaleiro que decide viajar para passar o Natal seguinte em Belém.

Visite um museu, um palácio ou um monumento

Todo o País | visitas | dom. e fer.

Até 2021 pode visitar Museus, Monumentos e Palácios, domingos e feriados, entre as 10h e as 13h, gratuitamente. A medida, que foi divulgada em novembro de 2020 com o Estado de Emergência, vai ser prolongada até ao próximo ano.

Um minuto em casa com a Cinemateca

Atividades Lúdicas | Online | 28 nov., 12 dez.: 11h

Sabia que no dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, na cave do Grand Café, os irmãos Lumière apresentaram, pela primeira vez, perante um público que pagou bilhete, imagens em movimento projetadas num grande ecrã? A Cinemateca Júnior lança o desafio aos miúdos de recuarem ao tempo dos irmãos Lumière para compreender como fixavam num minuto as atualidades da sua época.

