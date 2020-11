Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

Mas que bicho nos mordeu?

Porto | Atividades Pedagógicas e Lúdicas | 22 nov.: 10h-12h

A Fundação de Serralves convida as famílias para uma oficina em que podem explorar os seres vivos que vivem no parque. Nesta oficina, a curiosidade insaciável vai guiar os participantes na descoberta de uma panóplia de seres vivos que habitam o Parque de Serralves.

Dino Parque com novo horário e descontos para todos

Lourinhã | Atividades Lúdicas | 2ª a dom.: 10h-17h

O Dino Parque da Lourinhã, de forma a adaptar-se à mais recente situação em que o país se encontra, optou por abrir as suas portas ao público uma hora mais cedo que o horário habitual. Neste seguimento, durante o próximo fim de semana, o parque temático e maior museu ao ar livre da Europa, começa a receber público a partir das 9h. Além disso, a promoção exclusiva a residentes do Oeste, que oferece um desconto de 25% na compra de bilhete, vai tornar-se mais abrangente. Conheça os concelhos contemplados.

Sai um pão de banana!

Receita

Para um pequeno almoço saudável ou para um lanche saboroso, experimente fazer pão de banana. Chame todos à cozinha para ajudar ou para provar o resultado final.

25 eco-gestos para utilizar a água de forma responsável e consciente

Livro | Sugestão: Epal

“25 Eco-Gestos Água” é uma edição da EPAL que integra a “Coleção Lisboa Capital Verde Informa”. Neste pequeno livro, miúdos e graúdos vão aprender como estimar um bem tão precioso como a água. Aproveite as tardes do fim de semana para boas leituras e aprendizagens. Leia o livro aqui.

10 filmes que antecipam o Natal na Netflix

Cinema em Casa

O Natal está no ar e são tantos os filmes disponíveis no catálogo da Netflix que fica difícil escolher o mais indicado para assistir em família. Confira esta lista com 10 filmes que já cheiram a Natal, para crianças e toda a família. Este fim de semana há estreias!

