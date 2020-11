O Jardim Zoológico voltou a ser maternidade de várias espécies. Entre os nascimentos registados, destacam-se seis pequenos Veados-da-birmânia (Rucervus eldii thamin), três machos e três fêmeas, que vêm trazer esperança a uma espécie em declínio.

Classificado como “Em Perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o Veado-da-birmânia encontra-se ameaçado atualmente sobretudo pela perda do habitat de floresta no centro do Myanmar, e pela caça para a obtenção das suas hastes como troféu.

Na mesma instalação dos Veados-da-birmânia, habitam os Áxis (Axis axis axis), pequenos cervídeos asiáticos que registaram também três nascimentos.

Esta é uma espécie classificada como Pouco Preocupante pela IUCN, no entanto, a sua sobrevivência depende de um frágil equilíbrio estabelecido com as comunidades locais, assim como da existência de áreas protegidas no seu habitat.

O Jardim Zoológico convida, assim, os seus visitantes a conhecer os mais recentes membros da família dos cervídeos, num final de ano repleto de surpresas para serem desvendadas em breve, no site do Zoo.

Com o Natal a chegar, por que não oferecer um bilhete para ir ao Zoo? Será um presente único, que vai proporcionar um dia inesquecível junto dos 2 mil animais que habitam no Jardim Zoológico.

Ao adquirir bilhetes online até ao dia 31 de dezembro, pode usufruir de 15% de desconto. Os bilhetes adquiridos em 2020 podem ser utilizados até ao dia 31 de maio de 2021.

À conversa com o biólogo

No dia 21 de novembro, o Jardim Zoológico lança ainda um conjunto de diretos com o Biólogo, a partir do canal de YouTube oficial do parque, que irá levar os portugueses aos quatro cantos do mundo. O encontro está marcado para as 15h.

De África à Ásia, passando ainda pela América e Oceânia, junte-se a esta viagem e descubra as mais fascinantes espécies que habitam o nosso planeta.

Ainda até ao final do ano, pode abrir, em conjunto com o Zoo, as “janelas” de um calendário de advento cheio de surpresas, e descobrir as cerca de 300 espécies que habitam na morada mais selvagem da cidade de Lisboa.

Ao visitar o Jardim Zoológico está a apoiar a conservação das espécies e dos seus habitats.