A não perder dentro e fora de casa: 8 espetáculos e oficinas para miúdos

Orquestra para bebés

Maia | 22 nov.: 10h-11h, 11.30h-12.30h

A Orquestra para Bebés é um espaço de interação entre pais e filhos num ambiente artístico controlado e orientado sob os mais criteriosos requisitos pedagógicos para introduzir o ensino da música desde os primeiros passos.

Ciclo de concertos com prelúdios científicos

Presencial (Porto) e Online | 19, 24 nov.:19h

“O Tempo na Música e na Ciência” é o mote de um ciclo de três concertos gratuitos que celebram os 25 anos da criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Os espetáculos, comissariados pelo pianista Filipe Pinto-Ribeiro, refletem o cruzamento entre as ciências e a música e são antecedidos pelo comentário de três investigadores que olham para o tempo na física, na economia e na biodiversidade.

O Fabuloso Circo de Natal

Porto | 21 e 22 nov.: 10h, 11h

Em pleno período pandémico, é com assumida ousadia e denotado risco que a Immersivus Gallery - o primeiro espaço de experiências artísticas imersivas em Portugal —, acolhe a estreia de um novo projeto multimédia com assinatura do atelier OCUBO. Nuno Markl empresta a voz a este espetáculo.

O Pequeno Livro dos Medos

Odivelas | 21 e 22 nov.: 11h

Em “O Pequeno Livro dos Medos”, Sérgio Godinho mostra que o medo faz parte de nós, como os ossos e os pulmões, a coragem, o riso ou as lágrimas. A partir do livro para crianças do cantor e autor, Elsa Galvão adaptou, encenou e interpreta a peça que agora sobe ao palco da Sala Experimental da Malaposta.

Sons da Disney

Carnide | 21 nov.: 11h

As personagens mais conhecidas da Disney vão invadir o palco na Boutique da Cultura para animar as crianças e proporcionar a todos um Natal mágico.

Os Figos são para quem passa

Porto | 21 nov.: 11h

Esta é a história de um urso que, “no princípio do mundo, no tempo em que todos caminhavam sem levar nada consigo”, resolve esperar, sem arredar pé, que os frutos de uma figueira fiquem maduros e prontos para serem comidos. Mas, como diz o título, “Os figos são para quem passa”.

Slime: um ateliê de ciência

Online | 22 nov.: 11h

Neste ateliê, pretende-se que os participantes criem o seu próprio slime. Misturando alguns ingredientes que encontramos em casa, como cola branca, corante alimentar, borato de sódio e espuma de barbear, é possível criar uma massa modelável.

A caixa dos meus Brinquedos em oficina

Online | 29 nov.: 11h

Apelando à organização dos brinquedos, a ideia é criar uma caixa para arrumação, com a reutilização de uma lata de leite infantil. Os participantes devem transformar a caixa, forrando-a com papel de embrulho colorido e com recortes de cartolina EVA que poderão colar para personalizar a sua lata.