Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

O Zoo em casa

Televisão | 28 set. | M/0

Se as famílias não vão até ao Zoo, o Zoo vai até às famílias. Através da televisão, na posição 812 ou no botão azul do comando MEO, pode fazer uma visita pelo Jardim Zoológico sem sair do sofá. O mundo animal nunca esteve tão perto. Através da app TV Jardim Zoológico do MEO, os jovens biólogos e veterinários ficam mais próximos da bicharada.

As marionetas animadas de Tim Burton

Exposição | 29 set.: 11h-17h | M/0

Termina no dia 11 de outubro a possibilidade de ver a exposição dedicada ao trabalho de animação do realizador Tim Burton, pela primeira vez em Portugal: “Tim Burton – As Marionetas de Animação, pela Monstra - Festival de Animação de Lisboa e pelo Museu da Marioneta.

Nesta exposição, pode descobrir marionetas e desenhos originais dos filmes stop-motion de Tim Burton, bem como armaduras, maquetes, adereços, esboços e pesquisas gráficas dos filmes Marte Ataca! (1996), A Noiva Cadáver (2005) e Frankenweenie (2012).

Papas & Sopas: tudo sobre a alimentação do bebé

Workshop para pais | 30 set.: 10h-12h

Nos primeiros seis meses de vida não há dúvida que o melhor alimento para o bebé é o leite materno. Contudo, a partir dessa fase, existem muitas orientações díspares na forma como os alimentos sólidos devem ser gradualmente oferecidos ao bebé. Aprenda e tire dúvidas no workshop da Gimnográvida.

Estreia no cinema “Liga dos animais fantásticos”

Cinema | 1 out. | M/6

Roger é o ‘Robin Hood’ da ultramoderna Robôtrópolis. O último cão vadio da cidade, ele rouba comida aos ricos e distribui o saque pelos animais menos privilegiados. Mas há duas coisas na vida que dispensa: animais domésticos e, especialmente, gatos. Acompanhe todas as peripécias num cinema perto de si.

Festival Internacional de Teatro Cómico espalha boa disposição pela Maia

Teatro | 2 out.: 21.30h | M/12

A 25ª edição do festival de comédia que decorre todos os anos, na Maia, está a chegar! De 2 a 11 de outubro prepare-se para dar grandes gargalhadas. A cidade volta a ser o ponto de encontro do teatro cómico, com mais de 30 espetáculos de companhias nacionais e internacionais numa programação adequada à pandemia.

Curtinhas desfilam por Vila do Conde

Cinema | 3 out.: 15h | M/6

A 28º edição do Curtas de Vila do Conde está de volta, de 3 a 11 de outubro, com mais de uma centena de filmes para apresentar. No total serão 261 os filmes que vão marcar as várias secções do festival, que este ano, além de disponibilizar algumas das secções em formato VoD, leva a sua Competição Nacional às salas de Vila do Conde, Lisboa, Porto e Faro.

Para os mais pequenos, o Curtinhas organiza sessões familiares, numa seleção de filmes que percorrem os universos e interesses de diferentes idades.

“A Pequena Sereia” pelo Palco de Chocolate

Teatro | 4 out.: 10.30h | 1-6

No fundo do mar, dentro da sua concha, a Pequena Sereia sonha em conhecer a misteriosa terra. Os peixes e caranguejos estão muito preocupados porque há muitos perigos lá em cima. O seu pai, o rei, nunca a irá deixar! Uma história levada à cena pelo Palco de Chocolate.