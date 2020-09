Com a temática escolhida para as Jornadas Europeias do Património pretende-se sensibilizar para o papel do património na educação e para o papel da educação no património, para a riqueza e para a complexidade desta relação – na literatura, nas artes, nos monumentos, na dança, no teatro, na paisagem, nos jogos, nos museus, na fotografia, nos sítios arqueológicos ou na música.

Pode descobrir aqui toda a extensa programação dos equipamentos que aderiram a esta iniciativa. Destas, destacamos 5 sugestões:

No Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, no dia 25 de setembro, pelas 21h, redescubra as chamadas descobertas e a própria figura de Camões. O ator Ricardo Soares e o músico/compositor Nuno Cintrão reapresentam “Os Lusíadas”, através de uma performance/concerto que pretende reconciliar os espetadores/leitores com a opus Magnum do porta português.

A Casa dos Patudos foi residência de José Relvas. O político, diplomata, estadista, lavrador, colecionador de arte e músico amador proclamou a República a 5 de outubro de 1910. Aqui - Museu de Alpiarça haverá visitas guiadas por percursos orientados e visitas gratuitas no dia 25 set.: 10.15h, 11h, 11.45h, 14.15h, 15.15h, 16.15h, 17h

No Museu dos Biscainhos a Natureza e o património conjugam-se em harmonia. Nos jardins a vida noturna não passa despercebida. Serão os morcegos os únicos residentes? Descubra tudo nesta atividade que decorre no dia 26, pelas 20.30h.

Murtosa é o coração afetivo e geográfico da ria de Aveiro. Partindo do cais do Bico, esta visita guiada, que decorre no dia 26, às 14.30h, faz-se de barco moliceiro, pelo canal da Murtosa da Ria até Cova do Chegado, evocando um tempo em que a laguna era a grande via aquática da região. Depois, por terra, de bicicleta, pode descobrir lugares e patrimónios identitários, Murtosa adentro, antes de regressar novamente ao Cais do Bico. A participação na visita guiada é gratuita, mas limitada a 12 pessoas.

Esta Vida de Turista é um percurso lúdico pela exposição “Are you a Tourist?” no Padrão dos Descobrimentos. Este percurso pretende sensibilizar as crianças para os princípios e critérios de sustentabilidade e responsabilidade social. Decorre no dia 27 set.: 10.30h, 28 set.: 11h, 18.30h, 29 set.: 15h.