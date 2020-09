Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

O destino de Natureza mais radical de Portugal

Melgaço | Aldeia

Castro Laboreiro pertence ao concelho de Melgaço e situa-se no Parque Nacional da Peneda-Gerês. Possui um dos mais ricos patrimónios pré-históricos do país que reúne gravuras e pinturas rupestres, 120 dólmenes (datados de há 5 mil anos) e Cistas (monumentos megalíticos funerários).

Esta aldeia possui um património histórico e arquitetónico de grande riqueza, destacando-se um tipo próprio de construções castrejas existentes em Castro Laboreiro: o Castelo de Castro Laboreiro, classificado como monumento nacional; a Igreja Matriz de Castro Laboreiro; o Pelourinho de Castro Laboreiro, datado do século XVI; igrejas medievais; os fornos comunitários; os espigueiros; e os moinhos.

Museu do Dragão: oficinas a Norte

Porto | oficina criativa | até 28 set. | M/0

O mês de setembro tem sido vivido em no Museu FC porto com oficinas presenciais e online para toda a família. Este sábado, há muito para descobrir. Sob a batuta engenhosa e performativa do anfitrião, “Mistérios na Caverna do Dragão” é um espetáculo que combina contos e arte mágica, especialmente dirigido às crianças, mas para participar em família, porque no universo fabuloso das Histórias para Dragõezinhos, até os adultos se divertem a valer!

Rio a dentro pela Natureza

Salvaterra de Magos | passeio | 2ª a dom.

O contacto com a Natureza deve ser cada vez mais incentivado, sobretudo pela importância que tem no desenvolvimento saudável das crianças. Agende um passeio de barco! Com a ajuda da Rio-a-Dentro, vai poder navegar pelo maior dos nossos rios e ir descobrindo canais secundários, ilhas, praias, aldeias e vilas ribeirinhas é algo muito interessante para o crescimento das nossas crianças.

Enquanto navega pelo rio Tejo, pode ver bem de perto cavalos que pastam pelas praias, aves que nidificam pelos salgueirais e ninhos!

Lisboa (está) na Rua!

Região de Lisboa | Espetáculos de Rua | Até 27 set. | M/0

Termina este fim de semana o Lisboa na Rua. Ainda no âmbito da Capital Verde Europeia, o festival Lisboa Soa ocupará, até dia 27, vários locais da cidade com esculturas sonoras, e a comunidade de leitura em espaços verdes Ecotemporâneos instala-se na Quinta da Alfarrobeira (em São Domingos de Benfica), para mais uma sessão à volta dos livros, desta vez protagonizada por Gisela João.

Último fim de semana do Festival Muscarium

Sintra | festival | até 27 set. | M/6

A 6ª edição do Festival Muscarium termina este domingo, dia 27 de setembro. O Teatromosca estreia ainda duas criações, uma delas para o público infantojuvenil - “O Macaco do Rabo Cortado”, que encerrará esta festa, no dia 27 de setembro, na Casa da Juventude da Tapada das Mercês.