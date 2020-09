Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

Postal: a Natureza quase em Espanha

Bragança | passeio | 2ª a dom.

Poucos territórios possuem uma biodiversidade tão rica como o Parque Natural de Montesinho, situado às portas de Bragança. Observar um grupo de veados junto à estrada, escutar o uivar de um lobo, observar aves raras, como a águia-real, enquanto se desfruta de um fabuloso mosaico de paisagens são alguns dos exemplos do que pode ver e sentir num passeio por este parque natural.

Música em oficina no Museu do Dragão

Porto | oficina criativa | 13 set. | M/0

O mês de setembro chega em grande ao Museu FC porto com oficinas presenciais e online para toda a família. Este domingo de manhã, há Bandas Sonoras em sessão online. As histórias contadas e cantadas, assim como os sons, são elementos de magia, conhecimento e sociabilização. Como sempre, a experiência é conduzida pelo Indy e dirige-se a todas as crianças até aos 4 anos de idade e às suas respetivas famílias.

Bebés animados no Museu do Oriente

Lisboa | atividades pedagógicas e lúdicas | 12 set.

“Linhas e mais linhas!” é a sugestão do Museu do Oriente para bebés entre os 12 e os 36 meses, no sábado, 12 de setembro. Fio a fio, linha a linha, um segredo para desvendar e coloridos fios para enrolar ou desenrolar, numa atividade que pretende estimular a observação, quer da cor, quer de movimentos.

"Acontece no Jardim" de Oeiras

Oeiras |oficinas criativas | 12 set.

Na Quinta de Recreio do Marquês de Pombal, em Oeiras, os participantes vão observar no Jardim as esculturas que representam os quatro elementos da Natureza: ar, água, terra e fogo. Inspirados, vão fazer das suas cabeças o ponto de partida para a construção de chapéus naturais e divertidos para homenagear a Natureza que os rodeia nesta paisagem.

Alentejo à vista!

Barrancos | visita e atividades | 2ª a dom.

Situado numa herdade de cerca de mil hectares, em Barrancos, dominada pelo montado de azinho e delimitada por duas linhas de água, com o Castelo de Noudar no horizonte, o Parque de Natureza de Noudar associa a exploração da agricultura e da floresta, com a conservação da natureza e o eco turismo. Aqui, há mil e uma atividades para fazer: piqueniques, percursos pedestres, Noucar ou BTT, observação do céu noturno com telescópio e atividades pensadas para as famílias.