O Segredo das Bolachas

Todo o País | salas de cinema

A vida de Owen Huntington é um ciclo contínuo de trabalho, alimentação e sono, que o impede de viver em pleno, deixando-o muito triste. Um dia, Owen descobre que um tio que já não via há muito tempo lhe deixou como herança um circo, ainda que amaldiçoado. Mas uma caixa de bolachas vai mudar tudo, já que quem as trincar se pode tornar num dos animais da caixa. Com as vozes de: Miguel Dias, Fernando Alvim, Maria João Abreu, José Raposo, e Joana França.

Braga nas alturas

Braga Parque | aventura | 3ª a dom

Com uma vista de 360º sobre a cidade de Braga, situado na encosta norte do Monte do Picoto, numa área total de 14 mil metros quadrados, o Picoto Park oferece atividades como o circuito de arborismo, slide, escalada, salto de queda livre, paintball, entre outras. Diversão garantida em família.

Setembro na Casa do Coreto

Lisboa | Teatro | 5 set.

Clown Cabaré Solidário é a proposta da Lua Cheia na Casa do Coreto, que tem sido a casa de muitos palhaços e palhaças ao longo destes últimos anos. Agora, e dada a situação que vivemos, a Casa precisa do apoio de todos. No dia 5 de setembro, às 17h, a ideia é juntar forças para, através do Riso, poder apoiar este projeto que tanto merece.

Passeio para poetas junto à Praia de Santa Cruz

Passeio | 2ª a dom.

Conhecida pelos seus extensos areais, as belas paisagens e as ondas perfeitas para prática de desportos náuticos, Santa Cruz tem muito mais para contar a quem a visita e há um Passeio dos Poetas que serve de roteiro a quem visita esta pitoresca vila localizada a oeste, no concelho de Torres Vedras.

Conhecer o reino de Portugal

Estremoz | Passeio | 3ª a dom.

Implantado num dos pontos mais elevados da Serra de Ossa, a mais de 500 metros de altitude, o Castelo de Évora-Monte remonta ao século XII, altura em que a localidade foi conquistada aos mouros por Geraldo Sem Pavor. Numa visita, suba ao terraço da Torre do Castelo de Évora Monte, a partir de onde se avista a enorme extensão da peneplanície alentejana e dos seus contrastes.