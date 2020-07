Museu do Porto promove oficinas criativas

Atividades em Casa | Online

O Museu FC Porto desenvolveu propostas de oficinas que estão disponíveis no website, na app Museu & Tour e nas redes sociais. A plataforma de Youtube do FC Porto está, nestes últimos dias, recheada de atividades para fazer em família. Nestas oficinas criativas todos vão dar asas à imaginação.

Ponyo de Miyazaki dá à costa na Praça CCB

Lisboa | cinema ao ar livre | 31 jul.: 21.30h | M/4

Depois sucesso mundial de “A Viagem de Chihiro” e “O Castelo Andante”, o mago da animação Hayao Miyazaki lançou em 2009 “Ponyo à Beira-Mar”, uma maravilhosa história de amor e fantasia, inspirada no conto “A Pequena Sereia”, de Hans Christian Andersen, que será exibida na Praça CCB, no dia 31 de julho, às 21.30h.

Uma aventura nas Berlengas

Região de Lisboa | passeio

Toda a gente as conhece, mas poucos já lá foram. Com o bom tempo, está na altura de visitar as Berlengas, uma ilha que te tanto de bonita como de selvagem. Rume a Peniche e, depois de conhecer a vila piscatória, entre nesta aventura!

Agosto com rota de geossítios ao luar

Arouca | visitas guiadas | 1 ago.: 18h-22h | M/6

Rota dos Geossítios ao Luar é o mote para as visitas interpretadas que animarão os serões de sábado no Arouca Geopark, durante o mês do agosto. No dia 1 de agosto, e nos fins de semana seguintes, os participantes poderão explorar alguns dos encantos do itinerário a “Freita: a serra encantada”, através de um percurso pedonal interpretado, que percorre os geossítios: Marco geodésico de São Pedro Velho (G3), Contacto litológico da Mizarela (G5) e Miradouro da Frecha da Mizarela (G6).

Cinema Paraíso nas noites de Évora

Évora | sessões de cinema | sáb.: 21.30h | M/6

Até de 12 de setembro, o jardim do Centro de Arte e Cultura de Évora recebe o ciclo Cinema Paraíso. A maioria das sessões apresentam filmes da era do mudo e acompanhados por música ao vivo. Este sábado, “5 fábulas mudas” animam a noite com música ao vivo por João Baião (música improvisada). A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço.

