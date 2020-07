Há Luz no Parque de Serralves

Porto | 10 jul. a 12 set., 5ª a sáb.

Conheça a magia do Parque de Serralves, nesta que é a 6ª edição do “Há Luz no Parque”, com workshops de fotografia e visitas noturnas. O conceito do Há Luz no Parque 2020, com desenho de luz de Paula Rainha e Joana Mendo, aborda propostas de iluminação de caráter celebratório, lúdico e festivo que levam à (re)descoberta da relação luz/natureza com o enquadramento do Parque de Serralves.

Filosofia para pensar

Workshop Online | 10, 11, 12 jul

Para pais, professores, educadores, bibliotecários e agentes educativos, esta é a oportunidade de jogar para pensar. Divirta-se em casa com o projeto Filocriatividade, que convida toda a família a praticar o ato de pensar.

Um parque único no país e na Europa

Santa Maria da Feira | 2ª a 6ª

No imaginário das crianças, num Zoológico é suposto haver elefantes, leões, macacos, girafas, etc. Por isso, na visita ao Zoo de Lourosa, é bom avisá-los logo de antemão que se trata de um parque um pouco diferente: só existem aves. Chama-se a isso um parque ornitológico, onde os seus habitantes são naturalmente aves - os únicos animais com penas à face do planeta! Há uma grande diversidade e, alguns, são muito exóticos. Vieram de vários locais do mundo.

Vai uma aula de surf?

Magoito | 2ª a dom.

A Lisbon WaveSchool surgiu da Mag8 WaveSchool fundada em 2005 na praia do Magoito em Sintra. Mantendo a mesma estrutura, surgiu a necessidade de crescer e inovar nesta nova escola. Além das aulas normais, aulas corporate/team building, clínicas de férias e surf trips, surgem dois novos projetos, a Good Wave e as aulas para Erasmus. Junte a família e mergulhe nesta experiência!

Splash!

Lagoa | 2ª a Dom.

No verão, a animação é garantida dentro de água, no Slide & Splash. Um Parque aquático, no Algarve, que vai despertar a adrenalina. Com cerca de sete hectares de área, o Slide & Splash, um dos maiores parques aquáticos da Europa é um dos locais mais animados para passar um fim de semana ou umas férias bem animadas com os mais pequenos.