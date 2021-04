Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja aqui o roteiro para celebrar o 25 de abril

Palavras em liberdade

24 abr.: 15h

No dia 24 de abril, às 15h, as redes sociais do Museu Quinta Santiago vão celebrar o 25 de abril com as famílias. Nesta atividade, os participantes são desafiados a desenhar cravos a partir de palavras significativas de liberdade, com materiais que possam ter à mão, enquanto leem o desafio/publicação, dando forma à liberdade expressiva, assim como à liberdade através da escrita criativa, em simultâneo.

Dona Rosa e 25 cravos

25 abr.: 11.30h

Embarque nesta máquina do tempo e relembre que sermos livres é o maior presente que podemos ter, através deste espetáculo da Casa do Coreto, no dia 25 de abril, às 11.30h. O que é a liberdade? Poder dar likes? Para falar de likes, há que ouvir a Dona Rosa, que tem para contar uma incrível e marcante aventura que aconteceu em Portugal!

Tardes mágicas de pés descalços

24 abr.: 11h

A Biblioteca Municipal Ary dos Santos, em Sacavém, recebe, no dia 24 de abril, às 11h, os miúdos para contar “Pequenas estórias à beira da Revolução dos Cravos”. Esta animação pretende comemorar as festividades do 25 de Abril. Uma programação especial para as famílias, cheia de animação e oportunidades para todos usarem a imaginação e aproveitarem cada momento.

25 de abril no Centro Cultural da Malaposta

24 abr.: 10.30h, 25 abr.: 11h

Abril é o mês da Liberdade! A 24 e 25 de abril pode comemorar este direito no Centro Cultural da Malaposta, com um espetáculo e uma oficina de dança. Que se levantem os cravos e se recorde a Revolução de Abril, que marcou o grande passo do povo português para a Liberdade, pondo fim à ditadura estabelecida pelo Estado Novo.

Respirar liberdade em Castro Marim

23, 24 e 25 abr.

É sabido que em Portugal a liberdade sai à rua em Abril e este ano as celebrações da histórica Revolução dos Cravos ganham um significado especial. Neste que é o 47º aniversário da Revolução 25 de Abril, Castro Marim tenta resgatar um pouco da cultura e da vida em comunidade foi sacrificada nos últimos meses, respeitando as contingências ainda vigentes.

E se o seu filho perguntar o porquê de ser tão importante o feriado do 25 de Abril, explique-lhe com a ajuda deste artigo.

