Desde 2017 que a equipa dos Jardins Abertos, em coorganização com a Câmara Municipal de Lisboa e com o alto patrocínio do Presidente da República, promove um evento gratuito com visitas a jardins únicos da cidade e várias atividades de jardinagem, sustentabilidade e consciencialização ambiental, estimulando a relação positiva com a natureza em contexto urbano.

O projeto, que começou timidamente como um percurso guiado e 80 participantes, lançou raízes e cresceu, contando mais de 200 mil participações no último ano.

A próxima edição acontecerá num formato presencial e virtual, permitindo que os jardins do festival se estendam a todas as casas. A programação completa será divulgada no dia 3 de maio no site do evento. Até lá, é através das redes sociais que vão ser reveladas as novidades para a primavera de 2021.

Além das habituais visitas livres a jardins públicos e privados, visitas e percursos guiados, exposições, conversas e oficinas para toda a família, a próxima edição conta ainda com dois jardins secretos que vão ser abertos pela primeira vez no contexto do festival.

Misteriosas e envoltas em secretismo, as visitas a estes jardins vão funcionar com inscrição prévia e as suas localizações serão relevadas apenas horas antes da visita.

Depois do sucesso em 2020, a iniciativa Varandas Verdes volta para transformar fachadas de prédios da cidade de Lisboa em verdadeiros jardins. Está aberto um open call para comunidades de vizinhos que partilhem entre si o interesse pela jardinagem e que queiram florir as suas varandas de forma totalmente gratuita.

Em contexto de pandemia, o modelo de visita dos jardins e de participação nas atividades irão respeitar todas as normas e orientações da Direção-Geral de Saúde, em vigor à data da realização do festival.