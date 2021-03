Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana em casa? Veja estas sugestões

Festival Play pergunta “Qual é a minha paisagem?”

Festival online | 6, 13 mar.: 18.30h, 7, 14 mar.: 11.30h | M/3

Em março, o mês oficial da primavera, o Play pergunta: “Há tantas paisagens diferentes, qual é a que vês da tua janela?”. O LU.CA - Teatro Luis de Camões volta a dar casa e plataforma para apresentar um conjunto de oito curtas do Festival Play. Através da sala online do teatro no Facebook e YouTube acompanhe, com os miúdos, uma série de curtas.

O palco é do Teatro Bocage

Espetáculo online | até 15 mar. | M/3

O teatro Bocage leva os espetáculos "O Flautista de Hamelin - O Musical" e "Os 5entidos" até sua casa para animar as crianças. Através da Ticketline Livestage assista a estes dois espetáculos na segurança do seu lar. Vale cantar e dançar!

Contos em direto!

Contos online | 6,13, 20, 27 mar.: 14.30h, 9, 23, 30.: 15h | 2-10

No pátio da escola havia uma árvore. Só uma. O Pedro gostava de correr perto daquela árvore durante o recreio. Quando passava ao seu lado olhava-a de soslaio, para não chocar com ela. Um dia parou e reparou nela. Era fininha, com ramos delgados, pareciam de arame, e tinha algumas folhas secas. Pedro aproximou-se e acariciou-lhe o tronco. De repente, brotou uma folha nova, "A árvore da escola". Para ver e ouvir no dia 6 de março, às 14.30h no Facebook da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.

Era uma vez… Uma marioneta que adorava dançar

Oficina online | 7 mar.: 11h | M/3

Todos os domingos há contos, ateliês, teatros e oficinas criativas no Mar Shopping Algarve. Prepare-se para este fim de semana conhecer uma marioneta que gosta de dançar. A programação dos “Dominguinhos” continua a animar as manhãs de domingo das crianças que visitem as páginas de Facebook e Instagram.

Visitas em direto ao “outro lado” do Oceanário

Lisboa | exposição online

Apesar de temporariamente encerrado ao público, as rotinas diárias do Oceanário de Lisboa mantêm-se, o que leva o aquário a lançar uma iniciativa de apoio na qual é possível comprar uma entrada virtual para conhecer os segredos dos bastidores e falar em direto com os aquaristas. O projeto é inédito e dará a conhecer rotinas desconhecidas, “o outro lado” que suscita tanta curiosidade, mas que em contexto normal está inacessível aos olhos do público.

