Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana em casa? Veja estas sugestões

Cientistas em casa com o Museu da Farmácia

Workshop | sáb.: 15 | M/5

Aprender a fazer álcool-gel ou descobrir como funcionam as reações químicas são as experiências que o Museu da Farmácia vai levar até sua casa. Aos sábados, às 15h, o Museu da Farmácia transmite em direto Ateliês Educativos para que as crianças se divirtam em casa.

“O Patinho feio” em cena

Teatro | 27 fev.: 16.30h | M/2

Na quinta do Tio Manel há tanta coisa para fazer. É preciso regar as cenouras, as favas crescem que é uma maravilha e os morangos estão prontos para colher. E hoje há novidades! Acabaram de nascer os patinhos da pata amarela. Que feliz ela está e que lindos são todos! Todos? Há um diferente que espanta os outros animais da quinta e dá-se uma grande confusão. O que irá acontecer? Para ver no canal de Youtube da Cativar.

Cinema de animação gratuito

Cinema | M/0

Destinado a todas as famílias em confinamento, a iniciativa gratuita Cinanima em Casa contempla dois programas multitemáticos de cinema de animação, com alguns filmes, de realizadores conceituados, selecionados do próprio Festival Cinanima e outros criados por crianças.

Visite o Museu da Chapelaria e o do Calçado

Exposição | M/0

O Museu da Chapelaria e o Museu do Calçado disponibilizam visitas virtuais aos seus espaços com uma nova ferramenta cultural e pedagógica que traz a possibilidade de explorar de forma autónoma, dinâmica e interativa, os conteúdos expositivos nestes dois museus. Do ofício à indústria, da moda ao design, das histórias passadas às que ainda estão para ser criadas, S. João da Madeira tem muita cultura para descobrir, agora, sem ter de sair de casa.

Domingos na biblioteca

Conto | 28 fev.: 11h | M/0

"Domingos na Biblioteca de Grândola", o programa dinamizado pelo Centro Ciência Viva do Lousal e pela Professora Ana Ferreira, em parceria com a Biblioteca Municipal de Grândola, vai ser emitido no Facebook do Município de Grândola, no próximo dia 28 de fevereiro, às 11h.

Nesta atividade, quem está em casa pode assistir à hora do conto e entrar na aventura de uma "Menina que Queria Desenhar o Mundo". De seguida a sugestão é acompanhar o sonho desta personagem e, com a equipa do Centro Ciência Viva do Lousal, construir com materiais de fácil acesso um periscópio e desvendar todos os segredos que se conseguem observar através da janela de casa.

