Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana em casa? Veja estas sugestões

Troco por trocas

Série | Museu do Dinheiro e Rádio Zig Zag

O Museu do Dinheiro e a Rádio Zig Zag juntaram-se numa parceria que leva até aos mais novos vários episódios de dois minutos que, de forma descontraída e educativa, ensinam a História do dinheiro e como lidar com ele atualmente. Basta aceder à Playlist do programa “Troco por Trocas” e escolher um dos muitos episódios lá disponíveis.

Contos online para acordar e ao deitar

Hora do Conto

Dias em casa pedem muitas histórias. Por isso, diariamente, às 07h00 e às 21h, a livraria Aqui há Gato apresenta uma hora do conto para os mais novos. Reúna a família e preparem-se para ouvir histórias de outro mundo recheadas de fantasia e aventura.

Como fazer plasticina caseira em 5 minutos

Atividade Ciência

Plasticina é uma palavra mágica para as crianças. Conseguem passar horas agarradas a esta massa de modelar, dando asas à imaginação e materializando os pensamentos que têm na cabeça. Descubra como fazer plasticina sem sair de casa em cinco minutos. Para crianças de todas as idades!

Bolos de caneca super rápidos de fazer

Receita

Quem não gosta de um lanche delicioso? Experimente estes bolos de caneca no microondas de receitas rápidas, fáceis e saborosas, que vão agradar a todos aí em casa.

Registe as melhores fotografias da família

Fotografar em Casa

Quando começamos a fotografar, os nossos filhos são sempre o centro dos cliques. Queremos recordar como eram em crianças, queremos que as memórias não se percam na correria dos dias. Conheça dicas para o fazer da melhor forma.

