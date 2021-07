Já sabe o que vai fazer com a família neste fim de semana de calor? Conheça aqui mais de 20 sugestões ao ar livre

Hippospeed: o novo passeio de lancha rápida em Lisboa

Lisboa | passeio | M/6

Conheça a capital numa nova perspetiva, num passeio de 50 minutos no rio Tejo em lancha rápida. Entre as águas do rio Tejo, margem a margem passeie numa embarcação semirrígida confortável e segura, que permite uma experiência única de velocidade e pura adrenalina.

Tesouros escondidos para descobrir pelo país

Passeios | Fragas de São Simão, Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, Foz d'Égua, Algar do Carvão, Jardim do Núcleo dos Dragoeiros das Neves, Passadiço do Sistelo, Parque Biológico da Serra da Lousã

Apesar das metrópoles e praias do litoral serem grandes atrativos de Portugal, o nosso País tem muito mais para oferecer. Seja no centro, muitas vezes esquecido, ou nas ilhas escondidas no Atlântico, não faltam pequenas zonas, localidades e regiões que são verdadeiros tesouros por explorar.

5 Parques para correr e brincar

Passeios | Ermesinde, Constância, Campo Grande, Almada, Sesimbra

Juntar as crianças e ar livre pode resultar em momentos perfeitos de brincadeira, em que todos podem correr, saltar, jogar, rir à gargalhada e até, por vezes, fazer alguns arranhões. Encontre as melhores propostas de parques ao ar livre para brincar com a pequenada!

Cinema ao ar livre em Évora

Évora | sessões de cinema | 10 jul. | M/12

O Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida abre de novo as suas portas ao Cinema Paraíso, o ciclo de cinema ao ar livre que se instala no Jardim Tardoz até ao fim de agosto. Um ótimo programa para as noites de verão.

créditos: Fundação Eugénio de Almeida

Algarve: descubra os sete castelos da bandeira nacional

Algarve | passeio | Aljezur, Albufeira, Castro Marim, Cacela Velha, Estômbar, Sagres, Paderne

No escudo da Bandeira Nacional Portuguesa figuram sete castelos, que representam, segundo alguns historiadores, as sete fortificações pertencentes ao Algarve, conquistadas por D. Afonso III, em 1249. Sabe quais são?

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.