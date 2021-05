Já sabe o que vai fazer com a família na semana do Dia da Criança? Temos 7 sugestões

O futuro da diversão: Hologate e Hyperbowling

31 mai.: 11h-20h | desporto | Bowling City | Lisboa | M/4

Hologate e Hyperbowling são os grandes trunfos da Bowling City no Colombo. Vindas diretamente do futuro, estas duas diversões vão levar crianças e adultos numa emocionante aventura com uma nova dimensão cheia de animação e poder.

À descoberta dos “Monocromos de vermelho”

1 jun.: 10.30h-12.30h, 14.30h-17.30h | atividades criativas | Museu Coleção Berardo | Lisboa | M/6

Durante o mês de junho, o Museu Coleção Berardo tem agenda cheia para receber miúdos e graúdos com múltiplas atividades. Além disso, tem um evento especial para celebrar o Dia da Criança. Nesta data, as famílias são convidadas a participar na atividade contínua “Monocromos de vermelho” e a descobrir um pouco sobre a cor vermelha — sobre o seu brilho e a sua vibração, e sobre como as cores se influenciam entre si.

Fishanário: vamos colorir o Oceano!

2 jun.: 10h-18h | exposição | Pavilhão do Conhecimento | Lisboa | M/0

O Fishanário é a nova experiência imersiva do Pavilhão do Conhecimento, que vai ser inaugurada no dia 1 de junho – Dia Mundial da Criança. O seu público-alvo vai dos 0 aos 90! Nesta visita, as crianças são convidadas a mergulhar até às profundezas do mar numa experiência imersiva, à boleia dos cinco sentidos. Aqui, podem conhecer os protagonistas do Oceano, surpreender-se com todas as cores e curiosidades e viver uma aventura inesquecível.

QUBIM | Porquê? – Teatro para a Infância e Juventude

3 jun.: 16h | teatro | Gondifelos | M/6

O Teatro é sempre um terreno ‘fértil’ em interrogações de miúdos para graúdos. É com este pressuposto que a 4ª edição do “Porquê? – Teatro para a Infância e Juventude” vai andar de palco em palco, de plateia em plateia, em diferentes coordenadas geográficas do concelho de Famalicão.

Um jardim para descobrir e brincar

4 jun.: 10h-13h, 15h-18h | instalações interativas | Museu de Quinta de Santiago | Matosinhos | M/4

Até 6 de junho, os jardins do Museu de Quinta de Santiago recebem três instalações interativas para as crianças brincarem, construírem e pintarem. Uma instalação comunitária para intervir por quem passeia no Jardim do Museu da Quinta de Santiago. Descubra o “Tronco Puzzle”, “Pequenas árvores de cor” e “Tapeçaria suspensa”.

Sintonizar com uma Rádio Super Positiva

5 jun.: 14h | workshop | rádioava.global | Malveira | 11-13

Em junho, as crianças são desafiadas a participar num workshop que vai proporcionar conhecimento e aprendizagem a respeito de um meio de comunicação histórico e muito importante: a rádio. Através de atividades práticas de curiosidade e entretenimento e da experiência prática da profissão, os participantes vão viver uma imersão única e inesquecível com a rádioava.global.

"No Escuro" do São Luiz

6 jun.: 11h, 16h | teatro | São Luiz Teatro Municipal | Lisboa | 3-6

Raimundo Cosme cria um espetáculo para a infância sobre o escuro, medo tão comum nestas e noutras idades. A viagem arranca com muitas perguntas: Onde mora o escuro? Onde está quando não o estou a ver? Será que pode falar connosco? Quantos monstros cabem numa sala escura?

