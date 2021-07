Wool: festival de arte urbana regressa à Covilhã

Covilhã | exposição temporária | até 4 jul., 2.ª a dom. | M/0

Em ano de celebração de uma década de existência, o WOOL - o mais antigo festival de Arte Urbana de Portugal - apresenta uma programação mais musculada, no espaço e tempo, com mais de 40 iniciativas de diversas áreas, nomeadamente, pintura mural, residências artísticas, exposições, um filme musicado, visitas guiadas, ações comunitárias, entre outras atividades.

As máscaras do tempo

Cantanhede | exposição temporária | 2.ª a sáb.: 9h-19.30h

No átrio da Biblioteca Municipal de Cantanhede está patente ao público a exposição “As Máscaras do Tempo” realizada por alunos do Ateliê Nova Acrópole – Coimbra, que conta com a coordenação da artista plástica Françoise Terseur. Da autoria de sete formandos desta academia, a mostra é constituída por 19 trabalhos de pintura, executados com recurso a várias técnicas de pintura, nomeadamente acrílico, modelagem, colagem e técnicas mistas sobre tela.

As Viagens de Marco Polo

Sintra | espetáculo | 3 jul. a 29 ago., sáb., dom.: 16h | M/3

No dia 3 de julho, às 16h, estreia, nas galerias da Quinta da Ribafria, em Sintra, “As Viagens de Marco Polo”, o mais recente espetáculo da RUGAS associação cultural, pensado para famílias, sobre o famoso mercador italiano, conhecido pelas suas viagens e aventuras ao Oriente, que serviram de inspiração a tantos viajantes.

O Mundo da Bicharada!

Sesimbra | atividades lúdicas e pedagógicas | 3 jul.: 10h, 15h | M/6

Junte a pequenada e descubram os insetos que povoam a Lagoa Pequena: libelinhas, borboletas e muitos outros! No final, há um ateliê onde miúdos e graúdos vão construir insetos todos catitas a partir de material reutilizado.

Cheira a verão e os Filminhos Infantis entram em ação

Todo o País | sessão de cinema jul. | M/4

Verão a sério é com os Filminhos Infantis à solta pelo País, que voltam a marcar presença no videoclube da Zero em Comportamento, e em algumas salas, em Lisboa e em Tomar.

