O espetáculo multimédia Lisbon Legends é um convite às famílias e uma oportunidade única para descobrir os mitos, as histórias e as lendas associadas às sete colinas de Lisboa.

Durante 40 minutos, o icónico monumento da cidade é transformado numa autêntica “caixa de memórias” a céu aberto, onde se combinam projeções 360º e múltiplos efeitos visuais.

O evento decorre de segunda a sábado, às 21h30. Para a criação de Lisbon Legends, o OCUBO contou com a colaboração das atrizes Maria Botelho Moniz e Marina Albuquerque, e dos atores Ricardo Carriço, Joaquim Horta, Pedro Laginha, Pedro Lamares, Diogo Mesquita, Carlos Vieira de Almeida e André Gago.

Cada um dos intérpretes deu corpo e voz a uma figura histórica da cidade de Lisboa, como D. Maria II, Marquês de Pombal, Severa, Almada Negreiros, Luís de Camões ou Fernando Pessoa. Destaque também para a banda sonora do espetáculo, composta por nove temas originais de Noiserv, projeto a solo de David Santos e autor de discos como One Hundred Miles from Thoughtlessness (2008), Almost Visible Orchestra (2013) ou Uma Palavra Começada Por N, editado em setembro de 2020. Lisbon Legends narra várias histórias relacionadas com cada uma das sete colinas.

A lenda do cavaleiro Martim Moniz que morreu entalado entre as portas do Castelo de São Jorge ou a da milagrosa cadeira de São Gens, situada na Capela da Nossa Senhora do Monte, que era muito procurada por mulheres grávidas para uma gestação tranquila, são apenas alguns exemplos.

Há ainda Alexander Search, um dos heterónimos criados pelo poeta e escritor Fernando Pessoa, que é apresentado na forma animada de um corvo e que, ao longo da história, será a voz da sabedoria e do espetáculo na versão inglesa.

Os bilhetes encontram-se à venda online e na bilheteira no local do evento, das 16h00 às 22h00. Os preços variam entre os 11 e os 16 euros. O espetáculo é gratuito até aos 3 anos de idade.

Outros projetos imersivos

A partir do dia 24 de junho, e depois de ter sido visto por mais de 70 mil pessoas em Lisboa, o Jardim Botânico do Porto recebe as noites luminosas de Magical Garden. Trata-se de um percurso noturno ao ar livre com mais de um quilómetro, composto por projeções de video mapping, centenas de lanternas, milhares de lâmpadas LED, hologramas e instalações interativas.

Também no Porto, na Immersivus Gallery (IG), situada nas Furnas da Alfândega do Porto, estão a decorrer três espetáculos imersivos: Porto Legends – The Underground Experience (com narração de Pedro Abrunhosa e Jeremy Irons), Impressive Monet & Brilliant Klimt e Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci.

A Immersivus Gallery tem ainda duas extensões, uma em Lisboa, no Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras, e outra em Vilamoura, no Centro de Congressos do Algarve.

A partir do dia 1 de julho, na capital, é apresentado o espetáculo Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci, que também pode ser visto, até 30 de setembro, no Algarve, em alternância horária com Impressive Monet & Brilliant Klimt.