Em cima do rio Douro

Porto | passeio | 2.ª a dom.: 8h-19h

Um parque criado em especial para as famílias, ainda na década de 80, onde as marcas da época são evidentes. Situado no Porto, na antiga Quinta da Lameira, o Parque de São Roque tem bancos de pedra, jardins relvados, um lago, um parque infantil e um miradouro com uma vista encantadora para a cidade em cima do rio Douro.

créditos: Camara Municipal do Porto/DMPCASU

Oeste mágico

Leiria | Passeio

Este fim de semana, descubra os tesouros de Leiria em família! Parta numa aventura para explorar a região de Leiria e da Nazaré e conheça lugares mágicos como o Castelo de Leiria, o Museu MiMo, o Museu da Imagem em Movimento e o Forte do Arcanjo, ou ainda o Museu (vivo) do Peixe Seco. Mas há muito mais para ver!

Mais alto!

Lisboa | música | 18, 19 set.: 16.30h | M/6

No palco do LU. CA – Teatro Luís de Camões, Isabel Minhós Martins, Francisca Cortesão, Sérgio Nascimento, Afonso Cabral e Inês Sousa, mostram a miúdos e graúdos a importância da música para falar mais alto e dar voz ao que realmente importa. Este concerto celebra o poder da música!

Fernando (que) Pessoas?

Amora | peça de teatro | 18 set.: 21h | M/12

Um espetáculo único, que envolve a plateia na fragilidade e no lado humano de Fernando Pessoa. Sente-se “à mesa” com este gigante da literatura portuguesa e mundial nesta homenagem mais do que merecida a este autor, poeta e filósofo.

Ciclo de cinema ao ar livre em Albufeira

Albufeira | cinema | 19 set.: 21h | M/14

Este é a última oportunidade para se despedir das noites de verão, que vão deixar saudade, com o filme “Manchester by the Sea”, o último das cinco sessões de cinema proporcionadas pelo Município de Albufeira em parceria com o Cineclube de Faro, que vai ser transmitido na Praia dos Olhos d’ Água.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.