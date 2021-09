Tanto o pai como a mãe podem e devem brincar com as crianças, já que são momentos de formar vínculos, ser participativo na vida dos filhos e até mesmo de soltar um pouco a imaginação e descarregar o stresse.

Sabia que um estudo recente da Universidade de Cambrige afirma que brincar com o pai ajuda a dar segurança emocional à criança? Isto, porque as brincadeiras com a figura paterna auxiliam no desenvolvimento de autoconfiança e autocontrolo comportamental a longo prazo.

Consciente desta importância, invente e explore as mais variadas (e simples) brincadeiras - quaisquer que sejam, desde que os pais estejam presentes, os miúdos vão adorar!

Contar histórias. Anime o dia ou a noite das suas crianças antes de dormir com histórias únicas e vozes encantadoras ou assustadoras. Jogos de tabuleiro e/ou tradicionais. Pode fazer jogos de memória, dominó, xadrez e outros jogos com regras mais complexas. E porque não recuperar o jogo do pião?

Andar nos pés dos pais. Uma brincadeira simples e divertida, em que o filho anda sobre os pés do pai e abraça-o, para caminharem juntos.

Corrida de saco. Para fazer ao livre ou no jardim de casa. Pode utilizar um saco de batata para realizar a atividade, ou um saco de tecido duplo. Circuitos com obstáculos. Pratique esta atividade dentro ou fora de casa e sem demandas de materiais extras. Pode usar os brinquedos das crianças ou os objetos domésticos para fazer o circuito. Nesta brincadeira, o pai e as crianças vão exercitar as suas habilidades, ao correr, saltar e andar ao ziguezague para contornar os obstáculos. Atividades físicas variadas. Os desafios para exercitar os músculos não podem faltar. Prepare a bola, a bicicleta, a corda ou as raquetes e pratique desporto com as crianças. Jogo da mímica. Com ajuda de um jogo de tabuleiro ou não, tentem expressar-se por gestos para explicar determinadas palavras ou expressões. Vai ser a risada total!

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.