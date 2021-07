Já sabe o que vai fazer com a família este fim de semana? Veja aqui sugestões

Baloiço com vista para o Douro

Sebolido | passeio | 2.ª a dom. | M/0

No Miradouro da Serra da Boneca, encontra o Baloiço da Boneca – uma estrutura gigante onde pode usufruir da Natureza e aproveitar as vistas incríveis para o Douro. Visitar este baloiço e serra pode ser a oportunidade perfeita para conhecer melhor a região, vista de cima, e tirar fotografias incríveis.

Um lugar mágico em Sintra: a Quinta da Regaleira

Região de Lisboa | Património

Adquirido pela Câmara de Sintra em 1997, o Palácio e os jardins da Quinta da Regaleira cativam e fascinam todos os que por lá passam. Muito perto do centro da vila de Sintra, este fascinante conjunto de construções foi edificado no início do Século XX e resulta da excentricidade do seu proprietário, aliada ao talento do arquiteto-cenógrafo italiano Luigi Manini.

A visita, sem guia mas com um mapa de apoio, demora cerca de duas horas, por entre jardins luxuriantes, lagos, fontes, torres, terraços, grutas e muitos elementos simbólicos. Mas aquilo que irá, sem dúvida, fascinar os mais novos, é o poço iniciático, uma galeria subterrânea em espiral, por onde se descem nove patamares até às profundezas da terra.

Famílias na Tapada

Mafra | visita e oficinas | 2.ª a dom. 9.30h-18h | M/0

A Tapada Nacional de Mafra foi criada após a construção do Convento, como um parque para lazer e para a caça do monarca e da corte e hoje constitui hoje um património natural com características ímpares. Numa área de mais de oitocentos hectares vivem veados, gamos, javalis, raposas, aves de rapina e muitas outras espécies. Um cenário de flora invulgarmente rica e diversificada.

Se o dia estiver bom, o Parque da Tapada de Mafra está preparado para que os seus visitantes possam levar um piquenique e usufruírem de um dia passado em plena natureza. Há inúmeras atividades disponíveis às famílias visitantes, passeios de charrete, passeios a cavalo, ateliê com burros, entre muitas outras.

Dinossauros à solta em Albufeira

Albufeira | exposição temporária | até 22 ago., 2.ª a dom. | M/0

O Parque do Ribeiro, em Albufeira, recebe uma exposição verdadeiramente jurássica com dinossauros à escala real. São 14 dinossauros que vão marcar presença pelo “Vale dos Dinossauros” de Albufeira até 22 de agosto, que vêm diretamente do Dino Parque da Lourinhã, o maior museu ao ar livre da Europa dedicado à temática dos dinossauros e à paleontologia.

Esta é uma exposição temporária, com modelos à escala real (entre 1,80 m e os 13 metros), que prometem deslumbrar miúdos e graúdos. À noite, graças à iluminação, ganham vida através de um espetáculo de sombras e cores.

Uma cidade de areia

Lagoa | parque temático | 2.ª a dom.: 10h-19h | M/0

A Sand City, em Lagoa, é atualmente o Maior Festival de Esculturas em Areia do Mundo. Ocupa uma área de seis hectares e é construída por mais de 60 artistas provenientes dos vários continentes que vêm esculpir cerca de 50 mil toneladas de areia para aquele que é o maior festival de esculturas em areia do mundo.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.