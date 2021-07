Entre os dias 30 de julho e 1 de agosto, além de dar voz a talentos emergentes do concelho, o festival não esquece os mais pequenos e apresenta a peça de teatro “O Portal encantado”, um espetáculo que pretende mostrar e explicar às crianças, de forma simples e mágica, como se formou o universo.

O espetáculo destina-se a bebés dos 6 meses aos 4 anos, decorre na Casa de Teatro de Sintra e é de entrada livre.

Com enredo sensorial e lúdico, esta peça chega a Portugal pela mão dos artistas brasileiros da Companhia de Teatro Dragão 7, que apresentarão a criação do Universo a partir do átomo e as suas combinações, dando origem à matéria. Ao longo do espetáculo, as crianças serão levadas numa viagem que passa pelo surgimento das estrelas, das galáxias, dos planetas, a Terra, os continentes, as florestas e o Homem.

Assente nos efeitos de luzes e numa panóplia de cores, a viagem passará, ainda, pela Amazónia e mostrará a riqueza da fauna e flora da floresta, assim como índios, mitos, lendas e os animais que lá habitam, tais como o boto, o curupira, o canto do irapuru, a arara azul e a boiuna, a cobra grande.

O festival cumprirá todas as normas de higiene e segurança da Direção Geral de Saúde, pelo que a lotação do espaço é limitada. As reservas para assistir ao espetáculo gratuito podem ser asseguradas através do número de telefone 21 923 37 19. A par disso, a informação sobre as condições de acesso, bem como de toda a programação, também será disponibilizada nas redes sociais e no site do Chão de Oliva