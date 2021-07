Já foi revelado o programa da 20.ª edição da MONSTRA | Festival de animação de Lisboa. Este ano, o festival regressa ao Cinema São Jorge e a outras salas de Lisboa, programa sessões de cinema ao ar livre e presta uma grande homenagem ao cinema de animação belga.

No dia 21, a festa começa com "Bigfoot em Família", mas será apenas no dia 22 de julho, às 20.30h, também no Cinema São Jorge, a Cerimónia de Abertura Oficial do Festival.

A abrir a Competição de Longas Metragens, na segunda-feira, dia 26, está o mais recente filme para famílias de Goro Miyazaki com o estúdio Ghibli e o canal japonês NHK - "Aya e a Feiticeira". No sábado dia 31, fechando a competição, estará também o muito esperado "Wolfwalkers", a multipremiada produção dos irlandeses Cartoon Saloon para a Apple Tv, que não teve distribuição nos cinemas.

A MONSTRINHA Pais e Filhos já se encontra disponível para consulta com uma longa lista de animações para as crianças, mas da programação destacam-se os inesquecíveis clássicos da Walt Disney "Dumbo" e "Alice no País das Maravilhas", que fazem 80 e 70 anos, respetivamente, e que vai ter oportunidade de ver ou rever no Cinema Ideal a 24 e 25 de julho, nas suas versões portuguesas.

Nos mesmos dias e na mesma sala, serão exibidas as "re-imaginações " destas histórias e personagens realizadas, mais recentemente mas também para a Disney, por Tim Burton.

As oficinas também fazem parte do cardápio e, no dia 24 de julho, a atmosfera m tem preparado uma oficina de brinquedos óticos e, no dia 31, um workshop de recortes animados.

Como é costume, a Baby Monstrinha oferece sessões descontraídas e gratuitas aos públicos desde os 0 anos. Deixe-se encantar por curtas como “Os Musifantes”, “Big Bark”, “Deixem-me estar!” ou “A Bruxa e o Bebé”, nos dias 24, 25 e 31 de julho e 1 de agosto, no Cinema São Jorge.

A MONSTRA também tem exposições! E das boas…

Conheça no Museu da Marioneta, em Lisboa, a exposição “O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto”, uma produção portuguesa em animação stop motion realizada por Bruno Caetano e produzida pela COLA - Colectivo Audiovisual. Um dos filmes portugueses de animação mais apresentados um pouco por todo o mundo, foi merecedor de variados prémios e distinções.

“Ruas”, “largos” e “fachadas” de uma Lisboa miniaturizada construídas para cenários do filme, espaços interiores e marionetas e adereços, bem como moldes e layouts gráficos, formam esta exposição pedagógica para todos os amantes da animação.

10 Anos de Ema & Gui: até 15 de Agosto, na atmosfera m Lisboa, a Ema e o seu amigo Gui celebram 10 anos de episódios animados no mundo além das nuvens com uma exposição muito especial. Uma criação gráfica de Nuno Beato e Rosa Baptista com argumento de Marisa Potts realizada por Nuno Beato em animação de recortes.

Conheça todos os detalhes deste festival e a programação completa ao visitar o site da MONSTRA.