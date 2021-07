Com diversas restrições, alterações na aprendizagem, limitações no convívio e escassez de momentos de cultura e lazer presenciais, as crianças foram, sem dúvida, as mais afetadas nesta pandemia.

Foi com o objetivo de poder trazer de novo alguns desses momentos, que um grupo de mágicos se reuniu para apresentar, pela primeira vez em Portugal, “Nada na Manga – Festival Internacional de Magia Infantil”.

O ilusionismo, enquanto arte performativa, tem um encanto especial para as crianças que, ao assistirem a um espetáculo de magia, desfrutam de inúmeros benefícios.

A magia faz bem!

A arte mágica aumenta significativamente a capacidade de imaginação e criatividade, ajuda a desenvolver as suas habilidades lógicas e de raciocínio e desperta e desenvolve o espírito crítico. Para as crianças que querem aprender, a magia estimula as habilidades motoras, confere disciplina, incentiva a que sejam mais resilientes e a ganharem confiança, melhorando a sua autoestima.

Além do objetivo de resgatar e reafirmar o fascínio e o interesse das crianças e adultos pela arte da magia, este festival quer também valorizar os artistas mágicos portugueses e o seu mercado de trabalho, fortemente penalizado pelas medidas de combate à pandemia.

O projeto “Nada na Manga” pretende ser o primeiro Festival Internacional de Magia para crianças, com diversas atuações (de forma presencial e virtual) que vão garantir surpresas, gargalhadas e momentos únicos, numa mistura de teatro, música, comédia e, claro, muita magia… para crianças!

Que atividades?

O Festival divide-se em seis atividades principais: Magia Virtual, Magia de Rua, Magia Educativa, Magia Solidária, Magia para Aprender e Magia de Palco.

A Magia Virtual acontece no primeiro fim de semana com cinco lives nas redes sociais no sábado e um espetáculo virtual, através da plataforma Zoom e com transmissão nas redes sociais, no domingo. Pretende-se assim abranger todo o território nacional e o espetáculo virtual ficará disponível online durante todo o período do Festival.

Na Magia de Rua os mágicos apresentam-se em sequência. A magia de rua carateriza-se geralmente pelo seu formato mais íntimo. Devido à pandemia, não será apresentado na sua configuração tradicional, mas com o devido distanciamento social, superior a dois metros entre agregados familiares.

Na Magia Educativa será apresentado o espetáculo “Magia do Ambiente”, que será estreado no Festival. Pretende-se que seja um espetáculo didático que aborde a temática ambiental, com ênfase nos 5Rs da sustentabilidade (Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar), utilizando a magia para ajudar a explicar e reter os conceitos, de uma forma divertida.

Na Magia Solidária pretende-se oferecer um espetáculo a um Lar de Crianças. Partindo do princípio que estas crianças terão por norma uma oferta mais limitada de atividades deste género e que não terão a possibilidade de se deslocar ao evento, a equipa desloca-se às instalações de cada instituição para apresentar uma sessão de magia infantil.

Na Magia para Aprender serão realizados dois workshops: um para crianças dos seis aos nove anos, onde são ensinados truques de magia básicos e fáceis de executar, e outro para crianças dos 10 aos 13 anos com truques com uma complexidade adequada a esta faixa etária. Os truques ensinados podem ser executados com materiais do dia a dia que qualquer criança pode encontrar em casa. Cada workshop é limitado a 30 crianças.

Ao aprender, praticar e apresentar efeitos mágicos, as crianças adquirem disciplina, confiança, criatividade e memória, pois estes devem ser ensaiados repetidamente para que se possa dominar os truques e cada um dos passos a seguir, o que também ajuda a estimular a imaginação.

A Magia de Palco é realizada num auditório, o que permite realizar efeitos que, noutro espaço, não serão possíveis. Conta com um mestre de cerimónias, e os restantes mágicos apresentam-se em sequência, intercalando com os números apresentados pelo mestre de cerimónias. Cada mágico apresenta diferentes números, entre efeitos musicais, falados e interativos. Na segunda sessão de cada cidade haverá um tradutor de língua gestual, sendo 30% da lotação reservada para a população surda (e respetivo agregado familiar).

Pretende-se ainda que, em cada atividade de Magia de Rua e Magia de Palco, dois animadores infantis e circenses atuem em pré-show com animação visual, para entreter as crianças presentes antes do início das sessões. De forma a haver tempo para cumprir as regras e medidas de segurança, será permitida a entrada nos recintos 30 minutos antes da hora de início de cada atividade. As atuações presenciais são interativas, permitindo a participação das crianças, seguindo todas as regras recomendadas pela DGS.

Programação

VIRTUAL

Sábado, 7 | 10h00; 12h; 15h; 17h; 19h– Cinco lives no Facebook

Domingo, 8 | 15h – Espetáculo Virtual via Zoom

PORTO - Museu Nacional Soares dos Reis

Sábado, 14 | 10h - Magia de Rua | 15h - Workshop |(6 – 9 anos) | 17h - Teatro Mágico

Domingo, 15 | 11h - Espetáculo “Hocus Pocus – Vamos Salvar O Planeta!” | 15h - Workshop (10 – 13 anos) | 17h - Teatro Mágico (sessão com intérprete de língua gestual portuguesa)

LISBOA

Sábado, 21 | 10h - Magia de Rua, na Fábrica do Braço de Prata | 15h - Workshop (6 – 9 anos), no Centro Cultural de Carnide | 17h - Teatro Mágico, no Centro Cultural de Carnide

Domingo, 22 , no Centro Cultural de Carnide | 11h - Espetáculo “Hocus Pocus – Vamos Salvar O Planeta!” | 15h - Workshop (10 – 13 anos) | 17h - Teatro Mágico (sessão com intérprete de língua gestual portuguesa)

FARO

Sábado, 28 | 10h - Magia de Rua, no Jardim do Palácio de Estói | 15h - Workshop (6 – 9 anos), na Casa das Virtudes | 17h - Teatro Mágico, na Casa das Virtudes

Domingo, 29, na Casa das Virtudes | 11h - Espetáculo “Hocus Pocus – Vamos Salvar O Planeta!” | 15h - Workshop (10 – 13 anos) | 17h - Teatro Mágico (sessão com intérprete de língua gestual portuguesa)

Acompanhe todas as novidades do Nada na Manga no site do festival.