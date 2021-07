Já sabe o que vai fazer com a família este fim de semana? Veja aqui sugestões

Aya e a Feiticeira

Todo o País | nos cinemas

Uma menina órfã, Earwing, é adotada por uma bruxa e volta para uma casa assustadora cheia de mistério e magia. Já pode ver nos cinemas o novo anime de Gorô Miyazaki.

A arte do falso

Porto | exposição temporária | 3.ª a dom.: 10h-18h | M/0

Os temas e os objetos apresentados na exposição "A Arte do Falso", em parceria com a polícia judiciária, pretendem trazer ao conhecimento do público narrativas significativas de falsificações e falsificadores, elementos adulterados ou mecanismos de falsificação recolhidos durante os processos de investigação.

Viagem ao centro da Terra

Batalha | visita | 2.ª a dom.: 9h-17h | M/04

Se quiser fugir ao calor, vá até às Grutas da Moeda, na Batalha. Com uma extensão visitável de 350 metros e uma profundidade de 45 metros abaixo da cota de entrada, aqui a temperatura ronda os 18 graus durante todo o ano.

Feliz Aniversário

Lisboa | Musical | sáb., dom.: 11h | M/3

No ano em que o TIL - Teatro Infantil de Lisboa completa 45 anos, a companhia propõe uma celebração conjunta, através de uma peça de teatro musical, extraordinariamente simples: "Feliz Aniversário". Uma história original de Fernando Gomes, com o selo de qualidade do TIL.

Um Monte de coisas para descobrir

Montemor-o-novo | reserva animal | 3ª a dom.: 10h-17h | M/0

350 Animais de 70 espécies diferentes, em pleno Alentejo, são um bom argumento para levar as crianças a Lavre, Montemor-o-Novo, onde está situado o parque animal Monte Selvagem. Divirta-se no Alentejo, em plena harmonia com a natureza!

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.