Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

Cinanima em casa

1 mar. | cinema | M/0

Destinado a todas as famílias em confinamento, a iniciativa gratuita Cinanima em Casa foi lançada em fevereiro e estende-se até início de março para tirar as crianças e os adultos da zona de conforto e levá-los até ao mundo da animação.

Tabaluga e a Princesa de Gelo

2 mar.: 10.10h | televisão | M/6

O jovem dragão Tabaluga é o último da sua espécie e nunca aprendeu a cuspir fogo. Em busca dos conselhos de um dragão adulto, inicia uma jornada até à Terra Gelada, governada pelo malvado Arktos, onde conhece Lili, a bela princesa do gelo. Disponível na TV Cine Emotion e na TV Cine Top a 2 de março, às 10.10h.

As Crónicas de Nárnia: A viagem do caminheiro da alvorada

3 mar.: 11h | televisão | M/6

Edmund, Lucy e o seu primo Eustace, regressam a Nárnia para mais aventuras com o Rei Caspian a bordo do navio - Caminheiro da Alvorada, onde vão enfrentar todo o tipo de perigos para salvar o mundo mágico de uma neblina malévola. Para ver no Canal Hollywood, a 3 de março, às 11h.

Filminhos Infantis à Solta pelo País

4 mar. | cinema | M/4

No mês de março, os Filminhos Infantis à solta pelo País voltam a marcar presença no videoclube da Zero em Comportamento com sete animações para toda a família. Esta sessão de filminhos inicia à beira-mar, onde um gigante decide instalar-se e fazer dali a sua casa. De seguida, pelas ruas de Madrid um toiro enraivecido persegue o toureiro. A primavera está aí à porta e é altura para divertidas aventuras no gelo, na companhia do Lobinho Cinzento e da sua trupe.

Estreia “Raya e o último Dragão” no Disney +

5 mar. | streaming | M/6

A aventura de Raya e a sua missão de encontrar o último dragão lendário estreia no dia 5 de março, nos cinemas e no Disney+, com acesso premium a um custo adicional. O novo filme de ação e aventura da Disney acompanha Raya, uma guerreira solitária, na sua missão de procurar o último dragão lendário, na tentativa de salvar o reino de Kumandra e unir as suas terras.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.