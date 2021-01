Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

Escape In – para jogar online

11 jan. | jogo virtual | M/3

Escape In – Games by Mapazero é um conceito para os amantes de “Escape Games”, mas com um toque diferente. Aqui não é preciso ficar dentro de uma sala, pode (re)descobrir uma cidade ao ar livre ou jogar online!

Lisboa de Bordalo: histórias desenhadas

12 jan. Região de Lisboa| exposição online| M/0

A Lisboa em que Bordalo viveu foi uma cidade em profunda evolução, acompanhando as novas tecnologias, as exigências da burguesia, as regras de conforto e salubridade e as modas que a Europa impunha. Através de uma visita virtual conheça a Lisboa de Bordalo.

Uma visita pelo Jardim Botânico do Porto

13 jan. | visita virtual | M/0

Graças ao trabalho da Universidade do Porto, já pode explorar um dos jardins mais ricos do País. O Jardim Botânico do Porto, com os seus vários e belíssimos espaços tem visita virtual guiada pelo canto das aves. Aprecie a visita, da Galeria da Biodiversidade ao Jardim do Rapaz de Bronze, passando pelo Jardim dos Anões.

ADN de Palco apresenta: “Alice - o musical”

14 jan. | teatro infantil | online | M/0

Com uma composição musical inteiramente original, Alice - O Musical é uma adaptação das mais conhecidas obras de Lewis Carrol que celebram 155 anos: “As Aventuras de Alice no País das Maravilhas” e “Alice do outro Lado do espelho”.

De que temos medo, quando temos medo?

15 jan. | cinema em casa

Desde 8 de janeiro que pode assistir no videoclube da Zero em Comportamento o filme “De que temos medo, quando temos medo?”. Este programa de filminhos, para crianças a partir dos 6 anos, foca-se na superação de emoções contraditórias. Além do medo, também aqui se encontram a felicidade, o amor, a tristeza e a alegria!

