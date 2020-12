Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

A sustentabilidade dá prendas!

14 dez. | passatempo | The Navigator Company | M/0

Preparado para um grande passatempo? Participe, até 15 de dezembro, para ganhar Kits Especiais e não só! Este desafio é lançado pelo projeto “Dá à Mão à Floresta”, da The Navigator Company.

Super Wings faz sucesso no Canal Panda

15 dez.: 8.40h, 14h e 19.30h | televisão | M/0

O Canal Panda traz grandes novidades que vão deixar os miúdos em euforia. A quinta temporada de Super Wings já chegou a Portugal e traz novas aventuras deste grupo de intrépidos aviões, liderados pelo divertido avião vermelho Jett.

Natal Africano para viver no Consolata Museu

16 dez.: 11h-13h, 14h-17h | exposição | M/0

Estará patente em Fátima, até 10 de janeiro do próximo ano, no Consolata Museu | Arte Sacra e Etnologia, a exposição temporária “Natal Africano”. Presépios africanos, retirados das reservas do museu excecionalmente neste período, ilustram o fruto da missionação, apresentando traços africanos e esculpidos em ébano negro, pau preto ou outras madeiras de tonalidades mais escuras e marfim.

Parque do Barrocal: uma visita "profunda"!

17 dez.: 10h-17h | passeio | M/0

Com uma paisagem granítica característica feita de rochas geradas nas profundezas da Terra, mas moldadas e expostas por centenas de milhões de anos de movimentos tectónicos e períodos climáticos, o Barrocal, em Castelo Branco, é um oásis refrescante de História Natural com mais de 300 milhões de anos.

Passeios de Natal deslizam sobre o rio Sado

18 dez.: 18h, 19h | passeio de barco | M/6

Os passeios de Natal no galeão Pinto Luísa estão de regresso para animar a quadra natalícia. Até 22 de dezembro, ao final do dia e durante cerca de uma hora, decorrem ao som de músicas de Natal, entre uma bebida quente e um doce alusivo à data.

Era uma vez…Contos de Natal solidários

19 dez.: 16h | hora do conto | Mimosa | M/0

“Era uma vez…Natal & Mimosa“ é um programa solidário da Mimosa, que oferece às famílias portuguesas momentos de partilha e de interação com quatro grandes artistas, que vêm relembrar e contar clássicos contos de Natal. Ricardo Pereira, Carla Maciel, José Fidalgo e Luísa Sobral serão os grandes protagonistas desta série de quatro programas, que tem Francisco Garcia como anfitrião e que acontece via Zoom e Facebook da Mimosa já neste e no próximo fim de semana, às 16h.

Peter & The Wolf Live no São Jorge

20 dez.: 11h | filme-concerto | M/6

No dia 20 de dezembro, às 11h, não pode perder, no Cinema São Jorge, o emblemático filme Peter and The Wolf, realizado por Suzie Templeton e vencedor do Óscar de melhor animação em 2008, que será exibido e acompanhado ao vivo pelos músicos do DHArtes Ensemble.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.