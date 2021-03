Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de 5 jogos que vão animar os miúdos

Mergulho: Jogo-Atlas à boleia do Centro Cultural de Belém

22 mar. | jogo de tabuleiro

O Mergulho é um Jogo-Atlas inspirado no imaginário dos contos populares de tradição oral, mais especificamente no conto que deu origem ao espetáculo “A Tartaruga e o Menino do Mar”. O objetivo do jogo é construir uma história: inventar uma personagem, atribuir-lhe uma missão e mergulhar, criando a narrativa de uma viagem de ida e volta ao mar profundo passando por todos os níveis no grande Tabuleiro das Profundidades.

App ADVNC no MEO

23 mar. | jogo

Esta app é feita à medida dos adeptos do Gaming e eSports de todas as faixas etárias. Descubra as tendências e conteúdos especiais dos seus jogos favoritos e assista às maiores competições na app ADVNCE, através do botão azul do comando ou na posição 110 da TV do MEO.

Tern Bubble: para salvar aves marinhas, crias e ninhos

24 mar. | jogo

Neste jogo de puzzle, o objetivo é emparelhar as bolhas para manter as dunas limpas e criar uma zona segura para aves ameaçadas como a chilreta e a gaivota-de-audoin fazerem o ninho, porem os ovos e criarem a prole. Ao avançar de nível, entra numa visita às Ilhas Barreira da Ria Formosa: um ecossistema único sob ameaça.

Pessoa de A a Z na sua Casa

25 mar. | desafio

Chame os miúdos para descobrir o universo de Fernando Pessoa, mesmo que não se encontre fisicamente na Rua Coelho da Rocha, com jogos e quebra-cabeças. No site da Casa Fernando Pessoa encontra a secção “coisas para fazer”, que convida toda a família a meter a cabeça a pensar com propostas para fazer em casa, na sala de estar, ou na escola. Não há limite de idades, mas está indicado qual a faixa etária pensada na altura em que cada atividade foi criada.

Supertmatik explica tudo sobre sismos

26 mar. | quizz

Com a ajuda das personagens Sunami e Terramota, os miúdos vão aprender de forma divertida conceitos sobre o risco sísmico. O que fazer antes, durante e depois? Prontos para jogar? O jogo “Treme-Treme” foi desenvolvido pelo Instituto Superior Técnico.

