Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Temos sugestões!

Museu FC Porto leva nova exposição ao espaço Art la Vie

Exposição | 19 jul.: 9h-21h | Porto | M/0

O Museu Futebol Clube do Porto regressa ao Espaço Art La Vie, localizado no La Vie Porto Baixa, com uma nova exposição temporária. Peças de coleção, memórias e curiosidades sobre o FC Porto fazem parte deste evento que leva mais história do clube, mas também da cidade e do País, a um espaço no centro do Porto.

"O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto" no Museu da Marioneta

Exposição inédita | 20 jul.: 10h-18h | Lisboa | M/3

A produção portuguesa “O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto”, curta-metragem de aproximadamente 11 minutos, realizada por Bruno Caetano é um dos filmes de animação de marionetas mais visto e galardoado da animação portuguesa nos últimos anos. Depois do sucesso da exposição “Tim Burton- As Marionetas de Animação”, a MONSTRA junta-se novamente ao Museu da Marioneta para apresentar outra grande exposição de marionetas e cenários usados no cinema de animação em stop-motion.

O arranque da MONSTRA e da MONSTRINHA

Cinema | 21 jul.: 19h | Lisboa | M/6

O Festival MONSTRA decorre de 21 de julho a 1 de agosto, e dentro destas datas, como habitualmente, haverá o Programa MONSTRINHA Pais e Filhos, dedicado às famílias, com sessões de cinema para todas as idades e em vários locais. 6 Competições, estreias nacionais e mundiais, exposições, convidados internacionais, retrospetivas e homenagens, talks e masterclasses… e muita animação! A estreia faz-se com "Bigfoot em família".

UPSSS! 2 A Aventura Continua

Estreia | 22 jul. | Todo o País | M/6

Em Upsss! 2 A Aventura Continua a Arca de Noé cheia de animais encontra-se à deriva pelo alto mar azul, com as melhores amigas Finny e Leah também a bordo. Depois de semanas sem terra à vista, os problemas começam por surgir incluindo a carência de alimentos, o que representa um verdadeiro desafio para os pais, Dave e Hazel, que têm a missão de alimentar todos a bordo.

À Descoberta dos Livros e das Histórias

Jogo Lúdico | 23 jul.: 10.30h-11h | Seixal | 4-12

De 20 a 28 de julho, os jardins da Biblioteca Municipal do Seixal recebem as crianças para grandes aventuras! Nestes dias, as crianças vão participar num jogo gigante de descoberta dos mais conhecidos contos infantis de todos os tempos.

