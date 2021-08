Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Temos 5 sugestões

Um cesto personalizado para a praia

23 ago. | por: Joana Nobre Garcia

De férias ou não, ainda vai muito a tempo de personalizar o seu cesto da praia. Chame os miúdos e, juntos, entrem nesta "construção"!

Leituras de verão: O Oceano

24 ago. | livro | autora: Heather Alexander

Descubra os mares e os oceanos do mundo, observe os animais que vivem no oceano, aprenda mais sobre os tubarões, perceba para que servem as conchas, investigue as maravilhosas e peculiares criaturas marinhas e explore o oceano através dos cinco sentidos. E conte tudo aos seus filhos!

Lisboa vai para a rua!

25 ago. | Lisboa

Este verão, o Lisboa na Rua, organizado pela EGEAC, está de regresso com novos espaços e muita animação para preencher a cidade com música, teatro, dança, cinema, artes plásticas, novo circo e muito mais! O ciclo Dançar a Cidade, do Festival Fuso, vai transformar bibliotecas, museus e monumentos em pistas de dança seguras, e trazer a magia a Lisboa, a partir das 22h.

Festival de Estátuas Vivas regressa a Santa Cruz

26 ago. | Santa Cruz

A 14ª edição do Static – Festival de Estátuas Vivas está de regresso e irá decorrer entre 26 e 28 de agosto no Largo Jaime Batista da Costa, em Santa Cruz, integrando um programa especial para os mais pequenos.

Cinema ao Luar e grátis

27 ago. | Odivelas

Quem não gosta de relaxar debaixo das estrelas e da luz da lua, especialmente nas noites quentes de verão? Em Odivelas poderá usufruir da imensidão do céu da noite, enquanto assiste aos mais variados sucessos cinematográficos selecionados para este evento. Esta sexta-feira, o Jardim da Música acolhe o filme “Galveston: Vingança e Redenção”.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.