Os livros são sempre um bom presente, seja para família ou amigos. No caso do amigo secreto, que hoje em dia é muito comum por volta do Natal, a Mariana, do Blogue "Aos Pares", reuniu uma série de sugestões para os seus amigos secretos.

Das receitas ao romance, um livro para agradar a todos

A amiga secreta da Mariana é intolerante ao glúten, por isso, o livro "Sem Glúten com Paixão", da Sofia Paixão, parece ser uma ótima ideia. Aqui encontra pães, massas, bolos, bolachas e muitas outras receitas feitas com ingredientes naturais e integrais sem glúten.

Ainda no seguimento da alimentação, há outras duas sugestões da bloguer: "Receitas Saudáveis" do conhecido Chef britânico, Jamie Oliver, e "101 Receitas que Tem de Fazer pelo Menos uma Vez na Vida", do Casal Mistério. Dos verdadeiros croissants franceses aos ovos Benedict, do Bife Wellington ao bolo da rainha de Inglaterra, da verdadeira carbonara italiana ao melhor bolo chocolate do mundo ou ao tiramisu mais fácil de fazer, são 101 ideias para brunchs, almoços, jantares e sobremesas.

O Sapo Lifestyle sugere às futuras mamãs "O Livro de Receitas para Grávidas", com receitas pensadas exclusivamente para esta fase tão importante da sua vida.

As mais românticas vão ficar rendidas a esta sugestão de Mariana Seara Cardoso, "Se me Amas Não te Demores", de Raul Minh'alma. E se a pessoa que ama vivesse seis vezes mais depressa? Uma nova e inesquecível história de amor que vai mostrar a importância de viver no momento presente.

"O Jardim dos Animais com Alma", de José Rodrigues dos Santos, é outra sugestão da bloguer para a sua irmã e que se encontra no top da Wook. Por fim, aconselha ainda outro romance, livro "Sira" que se passa o fim da Segunda Grande Guerra e que envolve os serviços secretos britânicos.

