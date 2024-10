“Todos nós já tivemos situações em que não dispomos de tempo suficiente para preparar uma guloseima. Imagine que recebe visitas inesperadas em casa ou que têm um ataque de gula e nenhum doce disponível para devorar. Este e-book surge com o objetivo de ajudar nesses momentos”, adianta a autora.

“Em 3 Tempos – Doces Descomplicados, Deliciosos e Prontos num Instante”, apresenta receitas adequadas para doses individuais ou para dois, embora se possa multiplicar as quantidades. “Vai surpreender-se com a facilidade e rapidez com que confeciona estas sugestões. E o tempo para devorar também. Claro que estas receitas teriam de ser deliciosas e fáceis. De pouco serviriam sobremesas e bolos sensaborões, se só a rapidez fosse critério, não é verdade?”, acrescenta Mafalda Agante.

No livro encontramos várias sugestões, desde bolos que se preparam em poucos minutos no micro-ondas, cheesecakes ou outras sobremesas de colher, ideias para receitas na air fryer, mas que também podem ir ao forno.

Bolos, bolinhos, bolachas, granola, crumble, banoffee, gelado, tiramisù, a criadora da marca "Há alguém mais gulosa do que eu?" deixa-nos uma garantia: “todos prontos em pouco tempo Os vossos amigos e familiares também ficarão fãs da prontidão com que podem deliciar-se com estas maravilhas".

Nesta coleção de e-books fazem parte ainda os exemplares: “Delícias Sem Glúten”; “Tentações Conventuais e Tradicionais”; “Os Meus Bolos Preferidos”; “Para Começar Bem o Dia” e “Delícias Natalícias”. Na loja online está disponível um pack promocional que reúne os 6 e-books.

Mafalda Agante lançou anteriormente três livros de receitas com a Oficina do Livro, disponíveis em livrarias e hipermercados, sendo que o último livro, “Doce e (Mais) Saudável”, venceu o prémio de melhor livro português no concurso "Gourmand World Cookbook Awards 2021", na categoria Desserts & Pastry, e foi finalista do prestigiado prémio "Best in the World", em Paris. Lançou ainda três livros de receitas fáceis e saudáveis para crianças, em co-autoria.

A autora disponibiliza centenas de receitas no seu blogue mafaldaagante.com e no Instagram.

Para além da marca que criou, é consultora gastronómica e consultora de comunicação. Realiza ainda team buildings, masterclasses, show cookings e workshops para empresas e eventos.