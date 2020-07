Arte Moderna para crianças no Museu Coleção Berardo

Museu | 13 jul. | M/0

MCB Art Kids - Fio Condutor é um programa sobre arte moderna feito por e para crianças, num formato que pretende também chegar a toda a família. Através de vídeos didáticos, apresentados por pequenos prodígios, conheça com os miúdos os movimentos de arte do século XX.

Kits de exploração para visitas no Bairro dos Museus

Museu | 15 jul.: 10h-13h, 14h-18h | M/3

Até 13 de setembro, ao visitar a exposição "Pintura Democrática – Coleção Luísa e Manuel Pedroso de Lima", no Centro Cultural de Cascais, pode adquirir um kit de exploração para desbravar curiosidades da mostra e afinar a criatividade em família.

Dia dos Avós científico no Clube Top Science

Atividades | 16 jul.: 16h | M/3

O Clube Top Science decidiu marcar o Dia dos Avós com uma sessão experimental inesquecível para avós e netos. A sessão terá uma duração de 40 minutos, através da plataforma Zoom, e será uma atividade experimental bem fresquinha usando apenas garrafas de água e algumas palhinhas de plástico que existam lá por casa.

Museu das Marionetas do Porto tem nova exposição

Exposição | 17 jul.: 14h-18h | M/0

"Marionetas Contemporâneas: Criações" e discursos é a nova exposição do Museu das Marionetas do Porto que, depois de 4 meses com as portas fechadas. A nova exposição segue o conceito base do Museu das Marionetas do Porto, assumindo a relação teatro/museu, a criação de espetáculos e a exposição das peças.

Teatromosca apresenta Modos de Ver

Espetáculo | 18 jul.: 21h | M/0

Este é um espetáculo imersivo, individual, interativo, dependendo da participação e colaboração dos espetadores que serão também atores e autores desta história. Concebido especificamente para a plataforma Zoom, o espetáculo propõe uma nova forma de ver e estar no Parque dos Poetas, um belíssimo parque urbano em Oeiras, mas também de estar, ver, sentir e relacionar-se com a sua casa, os seus pertences e as suas memórias.

Espetáculo “Lobo Bobo” no Fazer a Festa - Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude

Teatro | 19 jul.: 18h | M/3

O espaço ao ar livre da Quinta da Caverneira, na Maia, recebe a 39.ª edição do Fazer a Festa – evento com cinco espetáculos, exposições e debates organizado pela companhia Teatro Art’Imagem até 19 de julho. Durante 10 dias são apresentados diferentes espetáculos nos Jardins da Quinta da Caverneira, por quatro companhias. Conta ainda com um encontro/debate, uma exposição e uma homenagem.