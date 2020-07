Jogos em casa

Online | 6 jul.

Brincar é talvez uma das melhores maneiras de aprender coisas novas, por isso a Google Arts & Culture Lab criou uma coleção de cinco jogos interativos - “Play With Arts & Culture” - que tornam a Arte, a Cultura e a História acessíveis de uma maneira divertida e educacional em jogos intergeracionais.

Teatro Aberto

Online | 7 jul.: 19h

No próximo dia 7 de julho, o Teatro Aberto está a preparar um espetáculo único, ao vivo e online e todos estão convidados a assistir a este verdadeiro elogio ao teatro e ao seu futuro, no site ou no Facebook do Teatro.

Cientistas de férias

Faro | 8 jul.: 14.30h-17.30h

É altura de ocupar o tempo com muita ciência! Estas férias, o Centro de Ciência Viva do Algarve convida os miúdos a participarem em várias oficinas e a despertarem o cientista que há em si. Esta semana vão poder participar nas oficinas: “Arquiteto por um dia!”.

Museu Coleção Berardo com entrada gratuita

Lisboa | 9 jul.: 10h-19h

Este mês, no Museu Coleção Berardo as entradas são gratuitas: uma ótima oportunidade para levar os miúdos ao museu. Além das exposições temporárias, pode visitar a Coleção Berardo, agora com novas leituras através dos projetos Constelações e da reabertura.

Festival live

Online | 10 jul.: 15h

14 Centros Comerciais vão receber um festival online, que integra uma série de curtos momentos live e exclusivos. A 10 de julho, é a vez de Agir subir ao palco virtual para animar as famílias em casa.

Há morcegos no Castelo

Lisboa | 11 jul.: 20.30h

Sabia que existem inúmeras espécies de morcegos no Castelo de São Jorge? E que são muito importantes para o ecossistema? Na companhia de um biólogo, visite o Castelo de São Jorge à noite e descubra as várias espécies de morcegos que ali habitam.

Entre amigos no LU.CA

Online | 12 jul.: 11h-14h

Os bons amigos à casa tornam e o Festival Play volta a visitar o LU.CA, agora de forma online, para uma seleção de filmes online que contam histórias de amizade. O que seria a vida sem os amigos? Com eles pode trocar mensagens dentro de uma garrafa, ir ao cinema ou até mesmo aprender a comer com talheres. Acompanhe estas sessões para os pequenos espetadores no site do LU.CA.